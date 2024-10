Ecco i giochi che usciranno nel 2025: sono già tantissimi

L'industria dei videogiochi si prepara a un 2025 ricco di titoli molto attesi. Tra le uscite già confermate spiccano alcuni dei franchise più popolari e seguiti dagli appassionati.

Il 2025 si preannuncia come un anno di grandi uscite per l'industria videoludica. Diversi publisher hanno già annunciato importanti titoli in arrivo, tra cui alcuni dei nomi più noti e attesi dai giocatori. Questo calendario preliminare offre uno sguardo su ciò che ci aspetta nel prossimo futuro del gaming.

Tra i titoli di punta confermati per il 2025 spicca senza dubbio Grand Theft Auto VI, l'attesissimo nuovo capitolo della serie Rockstar Games. Il gioco, svelato con un trailer alla fine del 2023, è previsto per l'autunno del prossimo anno, anche se una data precisa non è ancora stata comunicata.

Un altro nome di grande richiamo è Death Stranding 2: On The Beach, sequel del gioco di Hideo Kojima che arriverà in esclusiva su PlayStation 5 circa sei anni dopo l'uscita del primo capitolo. Anche Monster Hunter Wilds (preordinabile su Amazon), nuovo episodio della popolare serie Capcom, è stato confermato per PC, PS5 e Xbox Series X|S nel 2025.

Nintendo ha in programma l'uscita di Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore, nuovo capitolo della serie investigativa, confermando che Switch riceverà ancora titoli originali il prossimo anno. Tra gli altri giochi attesi figurano Avowed di Obsidian, Fable di Playground Games e Judas di Ghost Story Games.

Vediamo di seguito la lista completa dei giochi previsti per il 2025.

Con data già prefissata nel 2025

Gioco Data di uscita Piattaforme Freedom Wars Remastered 10/01/2025 PS, Nintendo Switch, PC Assetto Corsa EVO 16/01/2025 PC Donkey Kong Country Returns HD 16/01/2025 Nintendo Switch Dynasty Warriors Origins 17/01/2025 Xbox Series X|S, PS5, PC Tales of Graces F Remastered 17/01/2025 Xbox, PS, Nintendo Switch, PC Assassin's Creed Shadows 11/02/2025 Xbox Series X|S, PS5, PC Civilization VII 11/02/2025 Xbox Series X|S, PS5, PC Kingdom Come Deliverance 2 11/02/2025 Xbox Series X|S, PS5, PC Avowed 18/02/2025 Xbox Series X|S, PC - GamePass Lost Records: Bloom & Rage 18/02/2025 Xbox Series X|S, PS5, PC Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii 28/02/2025 Xbox Series X|S, PS5, PC Monster Hunter Wilds 28/02/2025 Xbox Series X|S, PS5, PC Suikoden 1 & 2 HD Remasters 06/03/2025 Xbox, PS, Nintendo Switch, PC

Altri titoli confermati per il 2025

Gioco Piattaforme Anno 117: Pax Romana Xbox Series X|S, PS5, PC Atomfall Xbox Series X|S, PS5, PC - GamePass Ballad of Antara Xbox Series X|S, PS5, PC Borderlands 4 Xbox Series X|S, PS5, PC Crimson Desert Xbox Series X|S, PS5, PC Death Stranding 2 - On The Beach PS5 DOOM: The Dark Ages Xbox Series X|S, PS5, PC - GamePass Dune Awakening Xbox Series X|S, PS5, PC Expeditions 33 Xbox Series X|S, PS5, PC - GamePass Fable Xbox Series X|S, PC - GamePass Fragpunk Xbox Series X|S, PC Ghost of Yōtei PS5 Grand Theft Auto VI Xbox Series X|S, PS5 Hell is Us Xbox Series X|S, PS5, PC Judas Xbox Series X|S, PS5, PC Little Nightmares 3 Xbox Series X|S, PS5, PC Mafia: The Old Country Xbox Series X|S, PS5, PC Marvel 1943: Ryse of Hydra Xbox Series X|S, PS5, PC Mecha Break Xbox Series X|S, PS5, PC Metal Gear Solid Delta Xbox Series X|S, PS5, PC Metroid Prime 4: Beyond Nintendo Switch MixTape Xbox Series X|S, PS5, PC - GamePass Pokémon Leggende Z-A Nintendo Switch Professor Layton e il nuovo mondo a vapore Nintendo Switch Replaced Xbox Series X|S, PC - GamePass Slay The Spire 2 Xbox Series X|S, PS5, PC South of Midnight Xbox Series X|S, PC - GamePass Splitgate 2 Xbox, PS, PC The Alters Xbox Series X|S, PS5, PC - GamePass The Sinking City 2 Xbox Series X|S, PS5, PC Terminator Survivors Xbox Series X|S, PS5, PC Winter Borrow Xbox Series X|S, PS5, PC - GamePass Wuchang: Fallen Feathers Xbox Series X|S, PS5, PC - GamePass

Questo calendario preliminare è destinato ad arricchirsi nel corso del 2024, con l'annuncio di ulteriori titoli per l'anno successivo. Il 2025 potrebbe anche vedere il debutto della nuova console Nintendo, erede di Switch, rendendo l'anno ancora più importante per l'industria.