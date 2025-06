La strategia di Meta per consolidare il proprio ecosistema VR ha trovato una nuova espressione attraverso una decisione che sta facendo discutere la community videoludica internazionale. Beat Saber, il popolare gioco ritmico in realtà virtuale, cesserà di ricevere nuovi contenuti sulle console PlayStation a partire da giugno 2025, segnando un punto di svolta significativo per milioni di giocatori che hanno contribuito al successo del titolo negli ultimi sette anni. L'annuncio, arrivato tramite i canali social ufficiali del gioco, rappresenta una mossa strategica che riflette le ambizioni di Meta nel mercato della realtà virtuale.

Il tracciato "Abracadabra" di Lady Gaga, rilasciato il 5 giugno scorso, rimarrà nella storia come l'ultima canzone disponibile per l'acquisto su PlayStation 4 e PlayStation 5. Dal 18 giugno, infatti, i possessori di console Sony non potranno più accedere a nuove tracce musicali o pacchetti di contenuti, segnando la fine di un'era per una fetta considerevole della base utenti del gioco. La decisione coinvolge non solo i contenuti futuri, ma delinea anche un cronoprogramma preciso per la dismissione graduale dei servizi.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

La roadmap della transizione prevede tappe specifiche che culmineranno con la cessazione completa del supporto multiplayer. Gli sviluppatori hanno chiarito che, mentre il gioco rimarrà acquistabile e giocabile attraverso il PlayStation Store, le funzionalità online verranno interrotte definitivamente il 21 gennaio 2026. Questa tempistica suggerisce una strategia pianificata per accompagnare gradualmente i giocatori verso altre piattaforme, mantenendo nel frattempo un supporto clienti attivo per gli utenti PlayStation.

La storia di Beat Saber affonda le radici nella Repubblica Ceca, dove il team di Beat Games aveva sviluppato quello che sarebbe diventato uno dei titoli VR più iconici di sempre. L'acquisizione da parte di Oculus Studios nel novembre 2019 aveva già fatto presagire possibili cambiamenti strategici, ma solo ora si concretizza pienamente l'intenzione di Meta di centralizzare l'esperienza sui propri dispositivi. Il comunicato ufficiale sottolinea come la passione per la realtà virtuale rimanga invariata, ma chiarisce anche l'intenzione di concentrare gli sforzi su hardware MetaQuest (che potete acquistare su Amazon) e piattaforme SteamVR.

Le reazioni della community hanno evidenziato sentimenti contrastanti, con molti utenti che interpretano la decisione come un abbandono della base di giocatori che ha sostenuto il titolo fin dai suoi esordi. Tuttavia, gli sviluppatori hanno garantito che alcune funzionalità rimarranno operative anche dopo la transizione. Il cross-buy continuerà a funzionare tra PS4 e PS5, permettendo ai giocatori di accedere ai contenuti già acquistati su entrambe le console. Inoltre, il supporto tecnico per gli utenti PlayStation verrà mantenuto, assicurando "un'esperienza fluida sulla piattaforma PlayStation" anche dopo la cessazione degli aggiornamenti di contenuto.