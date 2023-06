Dead Island 2 è uscito da poco più di un mese, durante il quale è riuscito a conquistare i giocatori di tutto il mondo grazie a un gameplay coinvolgente e a una narrazione esilarante. Se state pensando di acquistarlo sappiate che ora è il momento perfetto per farlo, dato che la Day One Edition per PlayStation 5 è disponibile a soli 49,99€ su Unieuro!

Potrete risparmiare ben 20,00€ rispetto all’originale prezzo di listino di 69,99€, ottenendo non solo la copia fisica del gioco, ma anche i bonus inclusi nell’edizione Day One. Avrete, infatti, accesso a un pacchetto contenente armi e abilità che celebrano il Dead Island originale, tra cui la mazza da baseball “Ricordi di Banoi”, il “Randello di Banoi” e la scheda abilità “Spazio Personale”.

Nel caso in cui non conosciate Dead Island 2 e siate capitati qui perché incuriositi dall’immagine di copertina o dal titolo, ve lo descriveremo brevemente: si tratta del seguito di successo dell’omonimo action RPG, che riesce nuovamente a coinvolgere i giocatori con il suo mix di horror, umorismo dark e azione.

Sarete trasportati in una versione infernale di Los Angeles, conosciuta come HELL-A, dove l’invasione dei morti viventi ha preso il sopravvento. Avrete, quindi, l’opportunità di esplorare le zone iconiche della città, incontrare personaggi bizzarri e sconfiggere orde di nemici, utilizzando metodi incredibilmente cruenti e originali. Ciò che rende Dead Island 2 davvero unico è, infatti, la sua originalità nei combattimenti, che mirano a essere intensi, viscerali e violenti.

Avrete a disposizione una vasta scelta di armi e opzioni tattiche per affettare, bruciare e fracassare centinaia di zombi, il tutto con l’obiettivo di offrirvi un’esperienza di gioco ricca di scelte e possibilità di annientare i nemici in modi sempre diversi. Inoltre, il divertimento può essere amplificato ancora di più grazie alla modalità cooperativa, che consente a un massimo di tre giocatori di unirsi all’avventura insieme.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata a Dead Island 2. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

