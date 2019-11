2K Games al lavoro su un progetto misterioso

Tramite un annuncio di lavoro condiviso da 2K Games, si possono trarre alcuni importanti indizi sul nuovo progetto in lavorazione.

Quello di creare videogiochi è uno dei lavori più belli se non più complicati ed appaganti di questi ultimi anni. Lo sa bene 2K Games, la quale dopo le ultime opere prodotte, sta formando un nuovo team di sviluppo per un gioco ancora avvolto nel mistero.

Tramite un annuncio di lavoro condiviso dalla società, si possono trarre alcuni importanti indizi sul nuovo progetto. 2K Games sta cercando un End Game Design Lead per lavorare in un “piccolo gruppo di persone con molte ambizioni e le risorse per realizzarle“.

L’annuncio prosegue descrivendo il gioco: “Nel gioco che stiamo creando, la storia stessa arriva ad una conclusione. Il mondo, però, è qualcosa che stiamo progettando per essere vivo e per coinvolgere l’arco narrativo principale. Per fare questo vogliamo creare una serie di sistemi post-narrativi, missioni e progressione del personaggio che dia ai nostri fan la possibilità di sperimentare più contenuti, basati sul live-service“.

È chiaro che il gioco avrà un arco narrativo principale e che, una volta completato, continuerà con un end-game in progressione, basato su servizi live. Ovviamente non sono mancate le supposizioni e le prime scommesse a riguardo, specialmente in ResetEra, ove si da per scontata l’evoluzione live-service del nuovo BioShock 4.

Ovviamente tali supposizioni sono da prendere con le pinze, non avendo ancora in mano nulla di ufficiale, è difficile dire di quale gioco si tratti nello specifico e, per quello che ad oggi sappiamo, potrebbe benissimo trattarsi di un’opera completamente inedita!