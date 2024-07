2K starebbe lavorando a un remake misterioso

2K starebbe lavorando duramente su un "remake non annunciato", suscitando così una decisa e curiosità circa la sua identità. Questa interessante notizia è trapelata dal profilo LinkedIn di un animatore di motion capture che attualmente lavora per lo studio. La sua biografia include esperienza su numerosi titoli tripla A come WWE 2K24 (acquistabile su Amazon) e NBA 2K24, oltre a progetti futuri come il nuovo BioShock e giochi della serie Mafia. Tuttavia, ciò che ha maggiormente attratto l'attenzione è la menzione di due progetti ancora non annunciati, uno dei quali è appunto questo misterioso remake.

Secondo quanto riportato da Eurogamer, sono quasi dieci anni che la leggendaria trilogia di BioShock ha ricevuto il trattamento di rimasterizzazione. Il gioco originale, pubblicato nel 2007, rimane un eccellente esponente del genere, rendendo l'idea di un remake completo estremamente allettante.

Ovviamente 2K potrebbe avere altri giochi in sviluppo come remake, magari il tanto amato e popolare Spec Ops: The Line, recentemente rimosso anche dagli store digitali. Insomma, il titolo potrebbe essere qualunque cosa, di conseguenza rimane molto interessante capire che cosa sarà effettivamente.

