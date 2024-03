I nostri utenti apprezzano i remake, ma devono valerne la pena

In questi ultimi anni abbiamo visto una quantità di remake davvero enorme, non solo nel cinema, ma anche e soprattutto nei videogiochi. Tra Resident Evil, Dead Space, The Last of Us e più che ne ha più ne metta, abbiamo visto una quantità di riproposizioni davvero incredibile, segno che il format funziona e gli utenti li desiderano.

Il remake dei videogiochi ha senso solo se sono passati almeno 10 anni, siete d'accordo? Concordo, devono essere passati almeno 10 anni dall'originale (28%) Possono passare anche meno di 10 anni se ne vale la pena (34%) Secondo me devono passare almeno 20 anni (19%) I remake non hanno proprio senso, a prescindere dall'età di un videogioco (19%) Vota Scade fra tra 21 minuti Totale voti: 290 Vuoi cambiare la tua risposta?

E in effetti, secondo il nostro sondaggio, votato da 275 persone, sembra proprio che i remake siano accettati, al netto che passi un po' di tempo. il 33% pensa che possono passare anche meno di 10 anni dall'originale se ne vale la pena, mentre il 28% ritiene che servirebbero almeno 10 anni per accettare come si deve un remake.

C'è anche chi ritiene che debbano passare almeno 20 anni (basti pensare a Resident Evil), come il 20% dei nostri votanti. Ovviamente abbiamo il 19% di persone fortemente contrarie ai remake a prescindere dalla loro età.

Considerando che il numero di remake/reboot e remastered sta aumentando, ci fa piacere vedere che l'utenza sia moderatamente d'accordo sul giocare o rigiocare vecchie glorie del passato sotto una nuova veste.