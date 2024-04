Il 2024 è l'anno dei remake e delle remastered, il numero è impressionante

Il vecchio sembra essere diventato nuovo di nuovo nel 2024: guardando ciò che è stato rilasciato in questi primi mesi dell'anno e anticipando ciò che verrà nei prossimi, infatti, si può notare un'abbondanza di remake e remastered. A mano a mano che lo sviluppo dei giochi diventa sempre più costoso, richiede tempi sempre più lunghi e diventa più rischioso, l'industria dei videogiochi sembra adottare pienamente una strategia più sicura: riproporre piatti già graditi e venderli di nuovo.

Il 2024 non è certo il primo anno in cui si vedono molti remake e remastered, dato che anche il 2023, il 2022 e gli anni precedenti hanno avuto la loro quota di giochi ripubblicati. Ma quest'anno sembra che l'industria sia sommersa da riedizioni di giochi popolari. Ad esempio, finora nel 2024 abbiamo già visto tre classici giochi di Star Wars - Battlefront, Battlefront II e Dark Forces - essere rimasterizzati e rilasciati su console e PC nel giro di poche settimane.

Ignorando quelli già esistenti che vengono semplicemente portati su nuove piattaforme, abbiamo contato oltre 30 giochi remastered o in remake già rilasciati o pianificati per il 2024.

Ecco l'elenco di quasi tutti i titoli in questione nel 2024:

The Last of Us Part II Remastered - 19 gennaio

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy - 25 gennaio

Hitman Blood Money - Reprisal - 25 gennaio

Persona 3 Reload - 2 febbraio

Tomb Raider 1-3 Remastered - 14 febbraio

Mario vs Donkey Kong - 16 febbraio

Brothers A Tale of Two Sons Remake - 28 febbraio

Star Wars Dark Forces Remaster - 28 febbraio

STALKER: Legends of the Zone Trilogy - 6 marzo

Star Wars Battlefront Classic Collection - 14 marzo

Alone in the Dark - 20 marzo

Gigantic - 9 aprile

Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants - 23 aprile

El Shaddai: Ascension of the Metatron HD Remaster - 28 aprile

Braid: Anniversary Edition — 30 aprile

Paper Mario: Il Portale Millenario - 23 maggio

Luigi’s Mansion 2 HD - 27 giugno

Age of Mythology - 2024

Beyond Good and Evil 20th Anniversary - 2024

Epic Mickey Rebrushed - 2024

Gothic remake - 2024

Lollipop Chainsaw Repop - 2024

Metal Gear Solid Delta Snake Eater - 2024

Riven remake - 2024

Rugrats: Adventures in Gameland - 2024

Shadows of the Damned Hella Remastered - 2024

Silent Hill 2 remake - 2024

Sonic Generations X Shadow -2024

Until Dawn remaster - 2024

Potremmo averne saltato alcuni, ma anche così, sono più di 30 remastered o remake in un solo anno, ovvero praticamente uno ogni due settimane. E questo senza contare le raccolte che includono più di un gioco, come Tomb Raider I-III, il che farebbe aumentare ulteriormente questo numero.

Perché stanno uscendo così tanti remake e remastered?

È facile capire perché stiamo ottenendo così tanti giochi vecchi ripubblicati con una veste moderna: i giochi sono difficili e costosi da realizzare, e molti di essi non possono competere con i pochi grandi successi live service che attirano molta dell'attenzione nel settore. Ha, dunque, senso che l'industria, proprio come Hollywood ha fatto per decenni, guardi indietro e riproponga successi e classici amati, rimasterizzandoli e ripresentandoli per nuovi pubblici. Non solo questi remastered e remake sono spesso più economici e veloci da produrre, ma sembrano meno rischiosi per gli investitori e i dirigenti aziendali.