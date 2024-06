35 anni di Prince of Persia, ma Le Sabbie del Tempo Remake è ancora in alto mare

Durante l'evento Ubisoft Forward, il franchise di Prince of Persia ha ottenuto ben tre annunci per Prince of Persia: The Lost Crown e The Rogue Prince of Persia, oltre a un'importante - e deludenete - novità riguardante il remake di Prince of Persia: The Sands of Time.

Prince of Persia: The Lost Crown

Per quanto riguarda Prince of Persia: The Lost Crown, Ubisoft ha annunciato la DLC della nuova storia, Mask of Darkness, che verrà rilasciato a settembre 2024. Da oggi, i fan possono iniziare a esplorare l'aggiornamento gratuito Divine Trials, che introduce 22 sfide di livello esperto.

Queste nuove prove sono accessibili attraverso la Hall of Memorials, una porta situata nel Haven. I giocatori potranno cimentarsi in quattro gruppi di sfide, ognuna con condizioni uniche, che si sbloccano acquisendo nuovi poteri per il personaggio Sargon; in particolare, queste saranno incentrate su piattaforme, puzzle e combattimenti, si intensificano di difficoltà e culminano con battaglie contro boss rielaborati. Superare queste sfide garantirà agli eroi quattro nuovi amuleti e completi.

The Rogue Prince of Persia

The Rogue Prince of Persia, attualmente disponibile in versione Early Access su Steam e GeForce Now, si è invece guadagnato un significativo aggiornamento gratuito denominato Temple of Fire, il quale arricchisce il gioco con un ambiente pieno di insidie, insieme a due nuovi nemici - il Guerriero con Scudo e il Duellista - e una nuova arma, i Censer Fiammeggianti. È stato introdotto anche l'Albero delle Abilità di Progresso Meta, che offre ai giocatori la possibilità di miglioramenti persistenti tra una sessione di gioco e l'altra grazie ai Spirit Glimmers raccolti.

Le Sabbie del Tempo Remake

Passiamo alla nota dolente: la presentazione per il 35esimo anniversario della saga è stata conclusa con un breve teaser sul remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo. Il titolo, come sappiamo, sta avendo uno sviluppo a dir poco travagliato, e Ubisoft ha confermato ora che l'uscita è prevista per il 2026, il tutto senza fornire un vero e proprio trailer, bensì una semplice schermata con logo e anno di rilascio.

Insomma, un trittico che a noi ha lasciato l'amaro in bocca, soprattutto per quanto riguarda Le Sabbie del Tempo.