5 console portatili che non sapevi di voler acquistare

Il mondo del gaming portatile è un panorama in costante evoluzione, un ecosistema vibrante dove l'innovazione e la nostalgia si fondono per offrire esperienze di gioco uniche. Ogni anno, nuove console emergono, spingendo i confini di ciò che è possibile in termini di potenza, portabilità e versatilità. In questo articolo, ti guideremo alla scoperta di 5 console portatili che potrebbero catturare la tua attenzione e riaccendere la tua passione per il gioco in movimento.

Dalle rivisitazioni moderne di classici intramontabili a dispositivi all'avanguardia che ridefiniscono il concetto stesso di gaming portatile, esploreremo le caratteristiche distintive di ciascuna console, analizzando i loro punti di forza e le potenziali limitazioni. Che tu sia un appassionato di retrogaming alla ricerca di un tuffo nel passato o un gamer moderno desideroso di sfruttare le ultime tecnologie, troverai sicuramente una console portatile che si adatta perfettamente al tuo stile di gioco e alle tue preferenze.

Conviene acquistare una console portatile?

La decisione di acquistare una console portatile racchiude in sé una valutazione che varia profondamente da individuo a individuo. La sua convenienza è strettamente legata al modo in cui si intende sfruttarne le potenzialità. Un fattore innegabile è la libertà di gioco che essa offre: immagina di poter portare con te i tuoi titoli preferiti, riempiendo tempi morti durante i viaggi o concedendoti sessioni di gioco rilassanti a letto. Questo aspetto, da solo, può giustificare l'acquisto per chi si trova spesso in movimento.

Nonostante ciò, è essenziale considerare l'investimento economico. Le console portatili, in particolare i modelli di punta, rappresentano una spesa non indifferente, spesso addirittura superiore a quella di una console. Inoltre, le dimensioni contenute dello schermo potrebbero risultare limitanti per chi è abituato a esperienze di gioco su schermi più ampi, specialmente per quei titoli che si distinguono per la loro ricchezza di dettagli visivi. Un altro elemento da non sottovalutare è l'autonomia della batteria, che potrebbe richiedere ricariche frequenti durante sessioni di gioco prolungate.

Per fare una scelta informata, è fondamentale analizzare i generi di videogiochi che prediligi. Se, ad esempio, sei un appassionato dei titoli Nintendo, allora la Nintendo Switch si rivelerà la compagna di avventure ideale. Se, al contrario, desideri avere a portata di mano i giochi per PC, allora dispositivi come lo Steam Deck o l'ASUS ROG Ally potrebbero fare al caso tuo.

Insomma, la console portatile si rivela un ottimo investimento per chi cerca la flessibilità di gioco e apprezza un'esperienza di gioco personalizzata. Se invece il tuo habitat di gioco è prevalentemente domestico e prediligi schermi di dimensioni maggiori, allora una console da casa potrebbe essere la scelta più consona.

Steam Deck

Steam Deck rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo del gaming portatile. Immagina di poter portare con te l'intera tua libreria di giochi Steam, ovunque tu vada: questo è esattamente ciò che Steam Deck ti offre. Grazie alla sua potenza di calcolo, paragonabile a quella di un PC da gioco di fascia media, potrai goderti anche i titoli più recenti e graficamente impegnativi con una fluidità sorprendente.

Ma Steam Deck non è solo potenza, è anche versatilità. Il dispositivo può ovviamente essere utilizzato in modalità portatile, offrendoti la libertà di giocare dove e quando vuoi, oppure può essere collegato a un monitor esterno, una TV o altri accessori, trasformandosi in una vera e propria postazione di gioco fissa. Il sistema operativo basato su Linux offre poi ampie possibilità di configurazione e modifica, permettendoti di adattare la console alle tue esigenze specifiche. Puoi installare software di terze parti, emulare altre console e persino utilizzare Steam Deck per attività diverse dal gaming, come la navigazione web o la produttività.

Logitech G Cloud

La Logitech G Cloud si distingue nel panorama delle console portatili per il suo focus sul cloud gaming. Questo dispositivo è, infatti, progettato per offrire un'esperienza ottimizzata per i servizi di gioco in streaming, come Xbox Cloud Gaming e NVIDIA GeForce NOW. A differenza di console come Steam Deck o ASUS ROG Ally, la Logitech G Cloud non si basa sulla potenza di elaborazione locale per eseguire i giochi, ma sfrutta la potenza dei server remoti per trasmettere i giochi direttamente sul tuo schermo.

Questo approccio offre diversi vantaggi: innanzitutto, la Logitech G Cloud è estremamente leggera e confortevole, progettata per lunghe sessioni di gioco senza affaticare le mani. Il suo ampio schermo da 7 pollici offre una buona visualizzazione, ideale per godersi i giochi in streaming. Inoltre, la Logitech G Cloud vanta una lunga durata della batteria, grazie al suo focus sullo streaming e alla minore necessità di potenza di elaborazione locale. Questo dispositivo è perfetto per chi ha una connessione internet stabile e veloce e preferisce giocare in streaming piuttosto che scaricare e installare i giochi. È una console ideale per chi cerca un'esperienza di gioco portatile, leggera e confortevole, con un'ampia scelta di titoli disponibili tramite i servizi di cloud gaming.

ASUS ROG Ally

ASUS ROG Ally è una console portatile Windows potente e versatile, progettata per i giocatori che desiderano un'esperienza di gioco simile a quella di un PC, ma in un formato compatto e portatile. Questo dispositivo è in grado di eseguire anche i titoli più esigenti, grazie al suo processore AMD Ryzen Z1 Extreme, che offre prestazioni elevate sia in termini di CPU che di GPU. ASUS ROG Ally è una vera e propria macchina da gioco portatile, in grado di competere con molti PC da gaming di fascia media.

Ma la potenza non è l'unico punto di forza di ASUS ROG Ally. Grazie al sistema operativo Windows 11, questa console offre una grande flessibilità e compatibilità. Puoi installare giochi da diverse piattaforme, come Steam, Xbox Game Pass, Epic Games Store e altre, e puoi anche utilizzare la console per altre attività, come la navigazione web, la produttività o la visione di contenuti multimediali.

PlayStation Portal

PlayStation Portal è un'innovativa aggiunta al panorama del gaming, pensata per gli utenti PlayStation 5. Questa console portatile non è una console tradizionale, ma piuttosto un dispositivo che ti permette di giocare in streaming ai tuoi titoli PS5, oltre che a una selezione di titoli del catalogo PlayStation Plus (tra cui vari giochi PS1 e PSP) sfruttando la connessione Wi-Fi domestica. Immagina di poter continuare la tua partita a God of War Ragnarök mentre sei sdraiato sul divano, oppure di giocare a FIFA 23 mentre sei in un'altra stanza della casa: questo è ciò che PlayStation Portal ti offre.

Il dispositivo è dotato di uno schermo LCD da 8 pollici che offre una buona qualità dell'immagine, e i controller integrati sono simili a quelli del DualSense, il controller di PlayStation 5, garantendo un'esperienza di gioco familiare e confortevole.

Analogue Pocket

Analogue Pocket è un vero e proprio gioiello per i nostalgici dei giochi retrò. Questa console portatile è compatibile con le cartucce di diverse console classiche, come Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance, permettendoti di riscoprire i tuoi giochi preferiti dell'infanzia con una qualità dell'immagine eccezionale. Analogue Pocket non è una semplice emulatore. È una console che utilizza l'hardware originale delle console classiche, garantendo un'esperienza di gioco autentica e fedele all'originale.

Detto ciò, la qualità dell'immagine è superiore a quella delle console originali, grazie allo schermo LCD ad alta risoluzione, che offre colori vividi e dettagli nitidi. Insomma, Analogue Pocket è la console ideale per i collezionisti e per tutti coloro che desiderano rivivere l'emozione dei giochi retrò con la migliore qualità possibile.

Qual è la console portatile più potente?

Determinare la console portatile "più potente" non è sempre una questione semplice, poiché la potenza può essere misurata in diversi modi. Tuttavia, se ci concentriamo sulla capacità di eseguire giochi moderni e graficamente impegnativi, Steam Deck e ASUS ROG Ally si distinguono nettamente. Entrambe queste console sono dotate di processori e schede grafiche che si avvicinano alle prestazioni di un PC da gioco di fascia media, il che significa che possono gestire titoli tripla A con una fluidità e una qualità grafica sorprendenti per un dispositivo portatile.

Steam Deck, con il suo processore AMD Zen 2 e la GPU AMD RDNA 2, offre un'ottima combinazione di potenza e ottimizzazione per i giochi Steam. ASUS ROG Ally, d'altra parte, è equipaggiata con il processore AMD Ryzen Z1 Extreme, che promette prestazioni ancora superiori, soprattutto in termini di potenza grafica. Entrambe le console offrono la possibilità di regolare le impostazioni grafiche dei giochi, permettendo agli utenti di trovare il giusto compromesso tra prestazioni e qualità visiva.

È importante considerare che la "potenza" di una console non si traduce necessariamente nella migliore esperienza di gioco per tutti. Altri fattori, come il catalogo di giochi, l'ergonomia, la durata della batteria e il prezzo, giocano un ruolo fondamentale nella scelta della console portatile più adatta alle proprie esigenze.

Quale console portatile è la migliore per i giochi retrò?

Quando si parla di giochi retrò, Analogue Pocket si distingue come la scelta ideale per gli appassionati. Questa console portatile è stata progettata specificamente per offrire un'esperienza di gioco autentica e fedele all'originale per i classici del passato.

Tra l'altro, Analogue Pocket non è solo una console per giocare ai vecchi giochi. È anche un oggetto di design, realizzato con materiali pregiati e una cura dei dettagli maniacale. È la console ideale per i collezionisti e per tutti coloro che desiderano rivivere l'emozione dei giochi retrò con la migliore qualità possibile. Se la tua passione sono i classici del passato, Analogue Pocket è la console portatile che fa per te.

Posso giocare ai giochi per PC su una console portatile?

La possibilità di giocare ai giochi per PC su una console portatile è una delle caratteristiche più interessanti di Steam Deck e ASUS ROG Ally. Entrambe queste console sono progettate per offrire un'esperienza di gioco simile a quella di un PC, ma in un formato compatto e portatile. Steam Deck, con il suo sistema operativo basato su Linux, ti permette di accedere alla tua libreria di giochi Steam e di giocare a molti titoli per PC. Valve, l'azienda che ha creato Steam Deck, sta lavorando attivamente per migliorare la compatibilità dei giochi e per ottimizzare le prestazioni della console. ASUS ROG Ally, d'altra parte, è equipaggiata con il sistema operativo Windows 11, il che significa che puoi installare giochi da diverse piattaforme, come Steam, Xbox Game Pass, Epic Games Store e altre. Questa maggiore flessibilità ti permette di accedere a un catalogo di giochi ancora più ampio rispetto a Steam Deck.

Entrambe le console offrono la possibilità di collegare periferiche esterne, come tastiere, mouse e controller, per un'esperienza di gioco ancora più simile a quella di un PC. Tuttavia, è importante considerare che le prestazioni dei giochi per PC su queste console portatili possono variare a seconda del titolo e delle impostazioni grafiche. I giochi più recenti e graficamente impegnativi potrebbero richiedere di ridurre le impostazioni grafiche per ottenere una fluidità accettabile. Nonostante queste limitazioni, la possibilità di giocare ai giochi per PC su una console portatile rappresenta un grande passo avanti nel mondo del gaming portatile, offrendo ai giocatori una maggiore flessibilità e libertà di scelta.

Quale console portatile ha la migliore durata della batteria?

La durata della batteria è un fattore importante da considerare quando si sceglie una console portatile, soprattutto se si prevede di utilizzarla spesso in movimento. Tuttavia, determinare quale console portatile ha la "migliore" durata della batteria non è sempre semplice, poiché l'autonomia può variare notevolmente a seconda del tipo di gioco, delle impostazioni di luminosità dello schermo e di altri fattori.

La Logitech G Cloud, essendo una console focalizzata sul cloud gaming, tende ad avere una buona durata della batteria, poiché non richiede una grande potenza di elaborazione locale. Questo la rende ideale per lunghe sessioni di gioco in streaming. Steam Deck e ASUS ROG Ally, essendo console più potenti, tendono ad avere una durata della batteria inferiore, soprattutto quando si gioca a titoli tripla A. Nonostante ciò, entrambe le console offrono la possibilità di regolare le impostazioni di potenza per prolungare l'autonomia, anche se a scapito delle prestazioni.

Analogue Pocket, essendo una console per giochi retrò, ha una buona durata della batteria, poiché i giochi classici non richiedono molta energia. PlayStation Portal, essendo un dispositivo per il gioco in streaming, ha una durata della batteria che dipende molto dall'utilizzo della connessione Wi-Fi.

Insomma, la durata della batteria è un compromesso che bisogna considerare quando si sceglie una console portatile. Se l'autonomia è la tua priorità assoluta, la Logitech G Cloud potrebbe essere una buona scelta. Se invece sei disposto a sacrificare un po' di autonomia per avere più potenza, Steam Deck o ASUS ROG Ally potrebbero essere più adatte alle tue esigenze.