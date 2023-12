I 5 migliori racing game di sempre

Dando un’occhiata alle uscite dei prossimi mesi, è immediatamente chiaro come viviamo in un periodo particolarmente fortunato per ogni amante dei videogiochi: tutti, ma proprio tutti, possono infatti contare su una varietà e su una gamma di scelta davvero impressionante. Titoli di ogni genere e per qualsiasi esigenza, uniti da un unico obiettivo: regalare esperienze uniche, capaci di divertire per ore e ore il pubblico da ogni parte del mondo.

Tra i tanti generi spicca senza ombra di dubbio quello dei videogiochi di guida: un filone praticamente immortale, che sin dagli albori di questo medium ha saputo regalare tanti prodotti di altissimo livello. Quello che vogliamo fare oggi è ripercorrere parte di questa storia, consigliandovi 5 tra i migliori racing game di sempre. Allora, pronti a scendere in pista?

5 videogiochi di corse indimenticabili

Gran Turismo 3: A-Spec

Partiamo subito con un grande classico, che ci riporta indietro di più di vent’anni. È l’estate del 2001 quando, pochi mesi dopo il lancio di PlayStation 2, esce il terzo capitolo di Gran Turismo: una serie che non ha certo bisogno di presentazioni, e che si ripresenta al grande pubblico con un titolo destinato a lasciare il segno nella storia dei videogiochi.

180 veicoli, un comparto grafico e tecnico di altissimo livello, una colonna sonora indimenticabile: sono tanti gli elementi che resero Gran Turismo 3 un capolavoro sin dalla sua pubblicazione, con critica e pubblico che promossero il gioco in maniera pressoché immediata. I numeri parlano di 15 milioni di unità vendute, per un titolo che ancora oggi riesce a emozionare e coinvolgere i videogiocatori da ogni parte del mondo.

Forza Horizon 3

Proseguiamo con un salto avanti nel tempo, avvicinandoci ai giorni nostri con un titolo che ha segnato un vero crocevia nella storia recente dei racing game. Il nono capitolo della serie Forza, nonché sequel dell’acclamatissimo Forza Horizon 2, rappresenta del resto una delle migliori esperienze in assoluto per quanto riguarda questo genere in particolare: un mix di realismo e cura dei dettagli, unito a un’ampia varietà di approcci legati a come svolgere tutta una serie di attività fuori dalla pista.

Pubblicato nel 2016 e realizzato con una versione ancor più rifinita del motore grafico ForzaTech, il titolo ha superato i 3 milioni di copie vendute nel giro di appena un anno dalla sua uscita. Al plauso del pubblico si va poi a unire un gran numero di riconoscimenti da parte della stampa e della critica di settore: Forza Horizon 3 trionferà nella categoria Best Sports/Racing ai Game Awards, e sarà nominato Racing Game of the Year ai D.I.C.E. Awards.