600.000 account Steam bannati: CS: GO è la causa principale

Valve ha bannato oltre 600.000 account su Steam nel corso di dicembre. Il periodo natalizio è stato impegnativo per la casa madre di Half-Life, non c’è che dire. Il sistema Anti-Cheat della compagnia ha colto in fragrante un gran numero di bari e ciò ha portato a una serie di ondate di ban nel corso dello scorso mese.

Una delle prime fonti a riportare la cosa è stata l’utente di Twitter Nors3, il quale ha fatto notare che la maggior parte di questi sono stati causati da Counter Strike: Global Offence. Il numero riportato, come potete vedere poco sotto, è 609.373: una cifra molto vicina a quella riportata anche da SteamDB.

609,373 VAC bans on December, biggest number in a month ever. There were like 5 VAC waves in the month.

Vast majority of this VAC bans are for CS:GO, it's more difficult to know the origin of the Game bans. pic.twitter.com/BhDTOrITkg

— Nors3 (@Nors3) January 6, 2019