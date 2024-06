A Quiet Place: The Road Ahead è il nuovo gioco dell'italiana Stormind Games

Saber Interactive ha annunciato ufficialmente A Quiet Place: The Road Ahead, un nuovo gioco horror-adventure in prima persona, sviluppato da Stormind Games. Il titolo, che trae ispirazione dal celebre franchise cinematografico di Paramount Pictures, sarà disponibile nei prossimi mesi su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

A Quiet Place: The Road Ahead immerge i giocatori nel terrificante universo della popolare saga cinematografica di "A Quiet Place", trasportandoli in una nuova storia di sopravvivenza in un mondo dominato da creature letali che cacciano utilizzando l'udito. Questa nuova avventura promette di catturare l'essenza frenetica del terrore, l'atmosfera inquietante e i drammi umani che hanno reso il franchise così popolare. Il gioco si rivolge non solo ai fan dei film, ma anche agli appassionati di giochi horror e avventure story-driven.

Nel gioco, i giocatori seguiranno il viaggio di una giovane donna che deve sopravvivere alle creature apocalittiche e affrontare i propri demoni interiori e conflitti familiari. Armati solo dell'ingegno e di strumenti rudimentali trovati lungo il cammino, i giocatori dovranno superare numerose sfide e ostacoli pericolosi, sempre sotto la costante minaccia di nemici misteriosi. Il silenzio sarà un alleato prezioso: ogni rumore potrebbe attirare le creature letali verso di te.

Il gioco permette di vivere esperienze terrificanti mentre ci si nasconde, si creano distrazioni e ci si muove furtivamente per evitare le creature predatrici. Anche il minimo rumore può essere fatale, richiedendo ai giocatori di essere sempre attenti e strategici nei loro movimenti..

Stormind Games ritorna al genere horror, dopo la parentesi action di Batora: Lost Haven. Siamo molto incuriositi di osservare come il team supererà questa sfida, anche considerando che siamo dinanzi a una delle software house più talentuose del panorama italiano.