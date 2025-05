I messaggi in stile Dark Souls arrivano su Oblivion Remastered e i risultati sono esilaranti

Mentre i titoli FromSoftware come Dark Souls hanno saputo creare un sistema di messaggi che è diventato parte integrante dell'esperienza di gioco, al punto da generare un'ondata di meme che ha invaso le community dedicate ai titoli della celebre software house, altri "mostri sacri del genere" non hanno mai offerto questa possibilità ai giocatori. Oggi, grazie all'impegno della community dei modder, anche l'iconico The Elder Scrolls IV: Oblivion (nella sua versione Remastered che potete trovare in offerta su Instant Gaming) riceve finalmente questa funzionalità, aprendo nuove possibilità di interazione tra i giocatori in un titolo che, nonostante l'età, continua a raccogliere appassionati in tutto il mondo.

La mod "Ghosts of Tamriel", sviluppata dai modder yamashi e jay-jay per Oblivion Remastered, introduce un sistema che permette ai giocatori di lasciare messaggi in qualsiasi punto del mondo di gioco, visibili ad altri utenti che utilizzano la stessa modificazione. A differenza del sistema più strutturato presente nei giochi FromSoftware, questa mod offre libertà espressiva totale: basta premere CTRL sulla tastiera per aprire un'interfaccia testuale completamente personalizzabile.

I messaggi appaiono nel mondo di gioco come fluttuanti Pietre di Welkynd, gli iconici cristalli blu che nei dungeon Ayleid di Oblivion servono a ripristinare la mana del personaggio. Questa scelta di design integra perfettamente il sistema nella lore del gioco, creando un'esperienza che sembra naturalmente parte dell'ambientazione di Cyrodiil.

Per evitare che il sistema venga sommerso da contenuti inappropriati o offensivi, gli sviluppatori della mod hanno implementato meccanismi di controllo comunitario. I messaggi hanno una durata di base di 24 ore, ma questo periodo si resetta ogni volta che ricevono un voto positivo, permettendo alle comunicazioni più apprezzate di rimanere visibili più a lungo.

Al contrario, i messaggi che accumulano sufficienti voti negativi vengono rimossi automaticamente. Inoltre, ogni giocatore ha la possibilità di nascondere specifici messaggi che non desidera visualizzare nel proprio mondo di gioco, garantendo un'esperienza personalizzata e più piacevole.

La natura completamente aperta del sistema rappresenta sia il punto di forza che la potenziale debolezza della mod. Non ci sono filtri predefiniti o strutture forzate come nel sistema di Dark Souls, dove i giocatori devono combinare frasi preimpostate. In "Ghosts of Tamriel", gli utenti possono scrivere letteralmente qualsiasi cosa, dal più utile suggerimento alla più creativa forma di espressione artistica testuale.

Nonostante i messaggi mostrino il nome del personaggio che li ha scritti, il sistema mantiene una certa anonimità che rimanda all'internet dei primi anni 2000, un'epoca che coincide con il rilascio originale di Oblivion nel 2006. Gli sviluppatori della mod assicurano che "nessuno dei dati inviati al server viene registrato permanentemente; esistono solo in memoria per la durata del messaggio, dopodiché scompaiono per sempre".

Per installare "Ghosts of Tamriel" è necessario disporre di Oblivion Remastered, lo Script Extender per questa versione del gioco e, naturalmente, una connessione internet attiva. La mod è disponibile su Nexus Mods e richiede l'utilizzo di un gestore di mod per una corretta installazione. Una volta completato il processo, i giocatori potranno iniziare a condividere la propria saggezza ludica con altri avventurieri che si aggirano per le terre di Cyrodiil.