Svelate le otto classi di Elden Ring: Nightreign

Il mondo di Elden Ring si prepara ad accogliere una nuova esperienza di gioco che stravolge le regole conosciute dai fan del titolo originale. "Nightreign", lo spin-off in arrivo il 30 maggio, trasforma l'universo creato da FromSoftware in un'avventura roguelite dove la cooperazione, il tempo limitato e la generazione procedurale degli scenari creano una formula di gioco radicalmente diversa. Il recente trailer di approfondimento rilasciato da Bandai Namco svela i meccanismi di questa nuova interpretazione, dove i giocatori avranno solo tre giorni di gioco per prepararsi allo scontro finale contro un temibile boss.

A differenza dell'esperienza solitaria dell'Elden Ring originale, Nightreign punta decisamente sulla cooperazione. I giocatori potranno affrontare le sfide in squadre di massimo tre persone, con la possibilità di separarsi strategicamente durante l'esplorazione. Un sistema di rianimazione peculiare permetterà ai compagni di riportare in vita gli alleati caduti attraverso un attacco diretto - un meccanismo bizzarro ma perfettamente in linea con l'eccentricità tipica dell'universo creato da FromSoftware.

La trasformazione di Limgrave in "Limveld" rappresenta più di un semplice cambio di nome: l'area è ora generata proceduralmente, garantendo che ogni partita offra un'esperienza diversa. Il mondo di gioco sarà inoltre soggetto a eventi casuali come piogge di meteoriti e crateri di lava, aggiungendo un ulteriore elemento di imprevedibilità. Con il passare del tempo, l'area esplorabile si restringerà progressivamente, forzando i giocatori verso scontri sempre più difficili - un meccanismo che ricorda i più popolari giochi battle royale.

La personalizzazione dell'esperienza di gioco passa attraverso otto classi distinte, ognuna caratterizzata da armi, abilità passive e skill uniche. Tra le opzioni più interessanti spicca una classe dotata di rampino, capace di avvicinare rapidamente i nemici o colmare le distanze, e un'altra con capacità di invisibilità per approcci furtivi. Particolare attenzione è stata dedicata al Raider, classe marinara armata di colpi devastanti impossibili da interrompere - una caratteristica che potrebbe rivelarsi fondamentale contro i colossali boss del gioco.

L'elemento roguelite si manifesta non solo nella generazione casuale degli scenari, ma anche nel sistema di progressione permanente. Al termine di ogni tentativo, indipendentemente dall'esito, i giocatori guadagneranno reliquie utilizzabili per migliorare le statistiche del personaggio. Questo sistema di avanzamento continuo garantisce che ogni sconfitta contribuisca comunque al potenziamento per i tentativi successivi.

La gestione del tempo diventa un elemento cruciale in Nightreign. I giocatori dovranno scegliere come utilizzare al meglio i tre giorni di gioco a disposizione: affrontare nemici comuni per guadagnare livelli, esplorare il territorio alla ricerca di equipaggiamenti, infiltrarsi nelle basi nemiche per raccogliere informazioni utili o sfidare avversari più temibili all'interno delle fortezze per ottenere ricompense potenti. Al calare della notte, la squadra verrà inevitabilmente spinta verso scontri con boss minori, rendendo essenziale una preparazione strategica.

Oltre al sistema di progressione basato sulle reliquie, Nightreign offrirà anche elementi cosmetici sbloccabili, alcuni dei quali rappresentano omaggi ai precedenti titoli di FromSoftware. Particolarmente nostalgico è il riferimento a Solaire di Dark Souls, che farà sicuramente la gioia dei veterani dello studio giapponese. Questi elementi non influenzeranno il gameplay ma permetteranno ai giocatori di personalizzare ulteriormente la propria esperienza.

Con il lancio fissato per il 30 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, Elden Ring: Nightreign (che potete trovare in preordine su Amazon al prezzo minimo garantito) si propone come un'interpretazione audace e innovativa dell'universo creato da FromSoftware, capace di attrarre sia i fan del titolo originale sia i nuovi giocatori grazie a un sistema di gioco accessibile ma profondo, dove cooperazione, strategia e adattabilità saranno le chiavi per il successo.