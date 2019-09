Abzû e The End is Nigh gratis per un periodo limitato sull’Epic Games Store

Ottima settimana per gli utenti dell'Epic Games Store, che possono ottenere gratuitamente gli apprezzabili The End is Nigh e Abzû.

Dopo averci proposto negli ultimi sette giorni due titoloni dal calibro di Celeste e Inside, l’Epic Games Store questa settimana ha deciso di riservarci sempre gratuitamente altre due opere veramente interessanti. Abzû e The End is Nigh sono infatti fin da ora disponibili in regalo sullo store del celebre publisher e continueranno ad esserlo fino al prossimo 12 settembre, quando lasceranno il posto ad altri interessanti titoli.

Per farli vostri senza mettere assolutamente mano al portafoglio vi basterà semplicemente connettervi al vostro account dell’Epic Games Store e riscattare i due giochi in questione per averli per sempre.

The End is Nigh è uno sconfinato platform ricolmo di temi molto forti, come ad esempio la morte. Un’avventura veramente peculiare ed interessante, che potete trovare direttamente qui.

Abzû è stato invece creato dal direttore artistico dietro Flower e Journey ed è un titolo bellissimo da vedere che ci permetterà di esplorare i fondali marini. Potete immergervi in questa onirica avventura comodamente da qui.

Come precedentemente annunciato il prossimo 12 settembre i due titoli torneranno purtroppo a prezzo pieno, per lasciare il posto a Conarium di Zoetrope Interactive, a sua volta disponibile gratuitamente fino al prossimo 19 settembre 2019.

Che ne pensate di questa notizia, i giochi offerti questa settimana dall’Epic Games Store sono di vostro gradimento? Avevate già provato uno dei due interessanti titoli o sfrutterete questa occasione per recuperarli? Fateci sapere che ne pensate a riguardo comodamente nei commenti!