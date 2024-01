Horizon Forbidden West Complete Edition: annunciata la data di uscita su PC

Sony PlayStation ha annunciato la data di uscita per la versione PC di Horizon Forbidden West Complete Edition. I giocatori potranno immergersi nella seconda parte delle avventure di Aloy su Steam, ed Epic Games Store, a partire dal prossimo 21 marzo.

Il preordine è già disponibile su entrambe le piattaforme e, come da copione, il DLC Burning Shores sarà incluso nel pacchetto. Horizon Forbidden West Complete Edition comprende vari bonus, fra i quali l'Abito Ondanera, e l'arco Ondanera, per chiunque preordinerà il gioco, mentre l'Abito Lascito Nora, e la lancia Lascito Nora, saranno ottenibili collegando l'account Steam a quello PlayStation Network.

Le caratteristiche tecniche della versione PC di Horizon Forbidden West Complete Edition offrono un framerate sbloccato, opzioni grafiche personalizzabili, upscaling e Frame Generation di NVIDIA DLSS 3, AMD FSR, Intel XeSS, NVIDIA DLAA, DirectStorage e supporto al formato Ultrawide (21:9, 32:9 e 48:9) con configurazioni fino a tre monitor.

Sarà possibile, ovviamente, personalizzare completamente i comandi tramite mouse e tastiera, così come sarà disponibile il supporto ai controller e l'integrazione della funzionalità Steam Input per riconfigurare la periferica in uso secondo le preferenze dell'utente.

Il supporto al DualSense sarà, infine, completo, includendo il feedback aptico e le funzioni associate ai grilletti adattivi, replicando l'esperienza offerta su PS5. Concludendo, la versione PC di Horizon Forbidden West Complete Edition sembra offrire un'esperienza di gioco completa, con dettagli tecnici avanzati e l'inclusione di bonus esclusivi.

Se ancora non lo avete fatto, date un'occhiata alla nostra recensione completa di Horizon Forbidden West per conoscere tutti i dettagli in merito a uno dei migliori giochi usciti su PS5.