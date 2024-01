SVENDITA TOTALE: Assassin's Creed Valhalla AL -62%!

Tutti noi abbiamo videogiochi da recuperare, e questo è il momento perfetto per farlo con Assassin's Creed Valhalla, che nella versione PS5 è disponibile su Amazon a soli 18,90€, risparmiando il 62% rispetto al prezzo originale di €49,99. Le scorte iniziano a scarseggiare, quindi non perdete l'occasione di unirvi ai vichinghi!

Assassin's Creed Valhalla, chi dovrebbe acquistarlo?

Uno degli ultimi capitoli della storica e famosissima saga Assassin's Creed è un must-have per gli amanti della serie, ma anche per chi è appassionato di giochi d'avventura con elementi GDR. Nel gioco vestirete i panni del protagonista vichingo Elvor, accompagnandolo in un'avventura nell'Inghilterra del IX secolo che esplora il fascio della storia norrena.

Il gameplay presenta elementi tipici del gioco di ruolo e un mondo aperto, rendendo Assassin's Creed Valhalla uno dei capitoli più ampi della saga targata Ubisoft. Tra missioni principali e secondarie giocherete per decine e decine di ore, specialmente se siete giocatori che vogliono completare il titolo al 100% e ottenere il famoso "platino".

Al prezzo di soli €18,90, Assassin's Creed Valhalla per PlayStation 5 è perfetto per chi vuole vivere un'avventura coinvolgente, profonda e appassionante, che offre la possibilità di personalizzare lo stile di gioco grazie alle componenti GDR. Se volete aggiungere questo titolo alla vostra collezione, l'offerta Amazon rappresenta il momento perfetto per farlo!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!