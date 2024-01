Prezzo BOMBA su questi auricolari TWS Philips! (-40%)

Ormai il mercato degli auricolari true wireless è saturo di proposte, con prodotti che, per caratteristiche tecniche e qualità, si equivalgono. La cosa migliore è quindi sfruttare l'occasione in caso di sconti significativi, come quello proposto oggi da Amazon sui PHILIPS TAT2236WT, auricolari wireless in ear disponibili a soli €29,90 invece di €49,99, grazie al significativo sconto del 40%!

Auricolari TWS PHILIPS TAT2236WT, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati di musica che cercano la libertà dai fili senza sacrificare la qualità del suono, le PHILIPS TAT2236WT sono l'offerta ideale. Questi eleganti auricolari in ear vi immergeranno nella vostra playlist preferita con un audio di prim'ordine, mentre il design ergonomico assicura un comfort che dura tutto il giorno. Grazie ai driver da 12 mm, vivrete un'esperienza sonora intensa e i 18 ore di riproduzione vi permetteranno di godere della vostra musica senza interruzioni, sia che siate in palestra, in viaggio o semplicemente rilassandovi a casa.

I PHILIPS TAT2236WT sono auricolari wireless in-ear dalle prestazioni elevate, con design ergonomico per il massimo comfort. Compatibili con dispositivi Bluetooth fino a 10 metri di distanza, garantiscono oltre 18 ore di riproduzione musicale. Resistenza all'acqua IPX4 e driver da 12 mm li rendono perfetti per ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi condizione atmosferica. Oltre a ciò, offrono la praticità di effettuare chiamate anche con un solo auricolare in modalità mono.

Al prezzo di €29,90, i PHILIPS TAT2236WT rappresentano un'opzione ideale per chi cerca un'esperienza audio immersiva senza sacrificarne la comodità. La loro custodia di ricarica sottile assicura ore aggiuntive di utilizzo, mentre la loro resistenza agli schizzi li rende partner affidabili in qualsiasi situazione.

