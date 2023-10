Activision-Blizzard è ufficialmente di Xbox, ecco il trailer

È storia. Activision-Blizzard entra ufficialmente in Microsoft per oltre 69 miliardi di dollari. I vari processi sono durati quasi due anni, ma alla fine Phil Spencer e tutta la dirigenza di Redmond e Activision-Blizzard sono riusciti a concludere questa importante trattativa, non senza alcune limitazioni imposte dal CMA, almeno per l'UK.

Per festeggiare, Xbox ha pubblicato un trailer che unisce tutti i giochi Xbox Game Studios, Bethesda e Activision-Blizzard sotto un'unica bandiera.

Da oggi IP come Call of Duty, Crash Bandicoot, Starcraft, Diablo, Warcraft, Overwatch, Soldier of Fortune, Spyro e Guitar Hero diventano proprietà intellettuali Xbox.

Leggiamo insieme il comunicato tradotto da Xbox Wire.

Comunicato completo Xbox Wire

"Amiamo il mondo dei videogiochi. Giocare, creare giochi e comprendere di prima mano quanto i videogiochi siano importanti per ognuno di noi, sia individualmente che collettivamente come comunità. E oggi diamo ufficialmente il benvenuto ad Activision Blizzard e ai loro team su Xbox. Sono editori di alcune delle franchise più giocate e amate nella storia del gaming, su console, PC e mobile. Da Pitfall a Call of Duty, da World of Warcraft a Overwatch, da Candy Crush Saga a Farm Heroes Super Saga, i loro studi hanno spinto i limiti del gaming per giocatori di tutto il mondo.

Ho ammirato da tempo il lavoro di Activision, Blizzard e King e l'impatto che hanno avuto su gaming, intrattenimento e cultura pop. Che si tratti di notti passate a giocare alla campagna di Diablo IV con gli amici dall'inizio alla fine, di radunare tutta la famiglia nella sala giochi per la nostra serata settimanale di Guitar Hero o di fare una lunga serie di livelli su Candy Crush, alcuni dei miei momenti di gioco più memorabili sono nati dalle esperienze create dai loro studi. È incredibile dare il benvenuto a team così leggendari su Xbox.

Come un unico team, impareremo, innoveremo e continueremo a mantenere la promessa di portare la gioia e la community del gaming a più persone. Lo faremo in una cultura che cerchi di permettere a tutti di fare il proprio miglior lavoro, in cui tutte le persone sono benvenute, basandoci sul nostro impegno continuo a favore del "Gaming for Everyone". Siamo concentrati nell'inclusione in tutto ciò che facciamo in Xbox, dal nostro team ai prodotti che creiamo e alle storie che raccontiamo, fino al modo in cui i nostri giocatori interagiscono e si coinvolgono come comunità di gaming più ampia.

Insieme, creeremo nuovi mondi e storie, porteremo i vostri giochi preferiti in più luoghi in modo che più giocatori possano partecipare e coinvolgeremo e delizieremo i giocatori in nuovi modi innovativi nei luoghi in cui amano giocare, compresi i dispositivi mobili, lo streaming su cloud e altro ancora.

I giocatori sono sempre stati al centro di tutto ciò che facciamo. E crescendo, continueremo a tenere i giocatori al centro di tutto. Continueremo ad ascoltare i vostri feedback, a costruire una comunità in cui potete essere voi stessi, dove gli sviluppatori possono fare il loro miglior lavoro e continueremo a creare giochi davvero divertenti. Come promesso, continueremo a rendere disponibili più giochi in più luoghi e questo inizia ora abilitando i fornitori di streaming su cloud e i giocatori a effettuare lo streaming dei giochi di Activision Blizzard nell'Area Economica Europea, un impegno assunto nei confronti della Commissione Europea. Oggi iniziamo il lavoro per portare le amate franchise di Activision, Blizzard e King su Game Pass e su altre piattaforme. Condivideremo ulteriori dettagli su quando potrete aspettarvi di giocare nei prossimi mesi. Sappiamo che siete entusiasti, e lo siamo anche noi.

Per i milioni di fan che amano i giochi di Activision, Blizzard e King, voglio che sappiate che oggi è un buon giorno per giocare. Voi siete il cuore e l'anima di queste franchise e siamo onorati di avervi come parte della nostra comunità. Che giochiate su Xbox, PlayStation, Nintendo, PC o dispositivi mobili, siete i benvenuti qui e lo sarete anche in futuro, anche se Xbox non è il luogo in cui giocate la vostra serie preferita. Perché quando tutti giocano, vinciamo tutti. Crediamo che le nostre notizie di oggi apriranno un mondo di possibilità per nuovi modi di giocare. Grazie per il vostro continuo supporto. Abbiamo ancora molto da offrire nei prossimi mesi - sono entusiasta per il futuro e non vedo l'ora di condividerlo con voi.

- Phil Spencer"