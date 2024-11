Xbox Game Pass, addio a 7 titoli su Game Pass: ecco quali

Il servizio Xbox Game Pass si prepara a rimuovere sette titoli importanti dal suo catalogo a metà novembre. Tra questi spiccano due giochi della serie "Like a Dragon" e un titolo della serie "Persona", oltre ad altri giochi di rilievo.

Nonostante le numerose e attese novità in arrivo su Game Pass a novembre, come Microsoft Flight Simulator 2024 e S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (acquistabile su Amazon), anche le uscite dal catalogo si prospettano significative. I giochi destinati a lasciare il servizio sono stati segnalati nella sezione "presto non più disponibili" dell'app ufficiale di Xbox Game Pass.

I titoli in uscita dal catalogo sono:

Like a Dragon: Ishin!

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Persona 5 Tactica

Dicey Dungeons

Goat Simulator

Somerville

Dungeons 4

Sebbene non siano state comunicate date precise per la rimozione, è probabile che questi giochi lascino il catalogo intorno al 15 novembre, considerando che l'annuncio è avvenuto all'inizio del mese.

Per gli abbonati a Game Pass, questa potrebbe essere l'ultima occasione per giocare a questi titoli prima della loro rimozione. In alternativa, gli utenti potrebbero decidere di acquistarli approfittando degli sconti speciali riservati ai giochi presenti nel catalogo Game Pass.