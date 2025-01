Dragon Age The Veilguard, la director avrebbe lasciato BioWare

Corinne Busche, game director di Dragon Age: The Veilguard (acquistabile su Amazon) dal febbraio 2022, lascerà BioWare nelle prossime settimane dopo 18 anni di carriera presso Electronic Arts. La notizia, inizialmente circolata online, è stata confermata dal giornalista Jeff Grubb e successivamente da Eurogamer.

Busche ha supervisionato le fasi finali dello sviluppo di The Veilguard, lavorando a stretto contatto con il direttore creativo John Epler. Il gioco, lanciato nell'ottobre scorso, ha avuto una gestazione decennale caratterizzata da numerosi riavvii del progetto.

Nonostante The Veilguard abbia ricevuto critiche positive da gran parte della stampa e vendite discrete, sembra che i risultati commerciali non abbiano superato le aspettative. Tuttavia, Eurogamer sottolinea che le performance di vendita non sarebbero direttamente collegate all'uscita di Busche da BioWare.

Durante la sua carriera presso EA, Busche ha ricoperto ruoli di designer e design director, lavorando su numerosi titoli della serie The Sims, tra cui The Sims 3, The Sims 4 e The Sims Mobile.

In un'intervista rilasciata a Eurogamer lo scorso dicembre, John Epler aveva commentato: "La realtà è che qualunque cosa avessimo realizzato, non avrebbe mai potuto eguagliare il Dragon Age 4 che le persone avevano immaginato nelle loro menti".

L'uscita di Busche non sembra essere legata ad altri cambiamenti all'interno di BioWare, contrariamente a quanto suggerito da alcune voci. Il team si sta ora focalizzando principalmente sul prossimo capitolo della serie Mass Effect, affidato a un piccolo gruppo di veterani dello studio.

A questo punto la stessa proprietà intellettuale potrebbe essere a rischio, anche considerando l'opinione di chi lo ha giocato nel corso degli ultimi mesi. Ovviamente ci auguriamo che il franchise possa rimanere in salute e ritornare in auge, magari con un nuovo capitolo capace di tornare alle vere origini.