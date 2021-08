Age of Empires 4: due teaser mostrano nuove armi da guerra

Age of Empires 4, nuovo capitolo della storica saga RTS, è in arrivo il prossimo ottobre, e Microsoft sta continuando a centellinare la sua campagna marketing. Dopo un gameplay trailer e rilasci vari di informazioni intervallati da una closed beta recente, negli scorsi giorni sono stati rilasciati due brevi teaser che mostrano nuove armi da guerra.

La prima arma mostrata nei teaser di Age of Empires 4 è il Nest of Bees Rocket, una sorta di lanciarazzi medievale: si tratta di un mortaio cinese storicamente chiamato 窩蜂 (yi wo feng, letteralmente “nido d’api“). L’arma si presenta come un dispositivo in grado di lanciare più frecce incendiarie o avvelenate, incasellate in scomparti esagonali a nido d’ape. In gioco, l’arma sembrerebbe lanciare solo proiettili incendiari.

L’altra arma mostrata dal secondo teaser (visibile in basso) è in realtà una costruzione difensiva: le palizzate. Queste servono a fermare le avanzate nemiche, specialmente quelle della cavalleria, e possono essere posizionate proprio a difesa di unità che soffrono le cariche avversarie. Nel video, per esempio, viene mostrato come una truppa di arcieri riesce a resistere a un’ondata di cavalleria nemica mediante l’utilizzo delle palizzate. Pare comunque che queste strutture non siano particolarmente resistenti.

Age of Empires 4 arriverà il 24 ottobre su PC, e sarà disponibile al lancio anche su Xbox Game Pass. Il gioco è il primo titolo a continuare la saga RTS che si era interrotta con Age of Empires 3 nel 2005, anche se viene definito un seguito spirituale di Age of Empires 2 per il suo gameplay. L’ambientazione di gioco, come visibile dai video in alto, è medievale con ben 8 civiltà disponibili al lancio (Cinesi, Mongoli, Sultanato del Dehli, Dinastia Abbaside, Inglesi, Francesi, Sacro Romano Impero e Rus di Kiev). La divisione in ere segue la stessa classificazione del secondo capitolo, mentre tra le novità ci sono quella di poter pattugliare le mura con le proprie unità e la diversificazione del gameplay a seconda della civiltà che viene utilizzata.