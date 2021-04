Age of Empires 4 | gameplay, closed beta e periodo di lancio

Nel corso del Fan Fest dedicato al franchise di Age of Empires 4, Microsoft ha svelato nuovi dettagli sul nuovo capitolo della serie. L’evento, trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale del franchise, ha s velato diverse novità in merito a due elementi chiave di gameplay, ovvero una nuova campagna e una nuova civiltà che saranno disponibili per tutti i giocatori dello strategico in tempo reale.

Age of Empires 4

Age of Empires IV presenterà una nuova civiltà, fino ad oggi tenuta nascosta. Stiamo parlando della civiltà Sultanato di Dehli. Come è facilmente intuibile dal nome, essa affonda le sue radici nella cultura indiana. Come mostrato da Microsoft durante il reveal, saranno disponibili due fazioni: Studiosi, che rappresentano la conoscenza e gli Elefanti, che sono uno dei punti storici legati alle battaglie del paese.

Relic Entertainment però ha anche lavorato ad una nuova campagna, basata sui territori della Normandia. Chiamata Norman Campaign, si tratta di una delle quattro storie narrative presenti all’interno di Age of Empires 4. Il Re William è chiamato a conquistare l’Inghilterra e assicurarsi il trono da sovrano. A margine dell’evento sono state anche svelate due novità importanti: un lungo trailer di gameplay di Age of Empires 4, che mostra alcune delle scene più evocative che sarà possibile ricreare nelle campagne single player. Tutti i video sono presenti all’interno della replica della preview, che trovate subito qui in basso.

Per quanto riguarda invece l’arrivo sul mercato di Age of Empires 4 ci sono buone notizie.. Lo strategico in tempo reale sarà disponibile a partire dall’autunno 2021, su PC, disponibile per l’acquisto su Steam, Microsoft Store e incluso ovviamente in Xbox Game Pass. Aggiungiamo inoltre l’arrivo di una closed beta, riservata agli iscritti al programma insider del sito ufficiale, di cui però non si conoscono ancora le date. Restiamo ovviamente in attesa di una data di uscita più precisa comunicata da publisher e sviluppatore.