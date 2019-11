Age of Empires IV: Microsoft lascia intendere che sarà all’X019

Il capo marketing di Xbox Aaron Greenberg ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un teaser che conferma la presenza di Age of Empires IV all'X019.

Age of Empires IV è stato annunciato ufficialmente durante la Gamescom 2017 e da allora non abbiamo saputo più nulla a riguardo dello strategico in tempo reale di Relic Entertainment. Tuttavia, il lungo silenzio si sta per spezzare definitivamente.

Dopo il countdown apparso sul sito ufficiale del gioco, e tutte le voci di corridoio che davano per presente all X019 il nuovo capitolo di Age of Empires, oggi arriva quella che sembra essere una conferma da parte di Microsoft. Aaron Greenberg, il capo del marketing di Xbox, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un post che fa intendere senza troppi giri di parole che Age of Empires 4 sarà mostrato all’X019, evento tutto a tema Xbox che si terrà a Londra dal 14 al 16 novembre.

A new Age is upon us at #X019 pic.twitter.com/FISiP5LQLK — Aaron Greenberg ➡️ X019 🇬🇧 (@aarongreenberg) November 13, 2019

All’inizio di quest’anno, Greenberg aveva annunciato che il gameplay di Age of Empires 4 sarebbe stato mostrato proprio durante l’X019, e ora ha offerto ai giocatori una nuova gif per attirare le attenzioni degli appassionati della saga. Questo piccolo teaser è stato accompagnato anche da una riga di testo scritta dal capo del marketing di Xbox, che recita “Una nuova era è alle porte dell’X019”.

l’X019 inizierà domani 14 novembre e presenterà l’evento Inside Xbox più grande e longevo di sempre a detta di Microsoft. Sarà possibile seguire l’evento tramite i canali ufficiali Xbox, e vi ricordiamo che le trasmissioni inizieranno alle ore 21:00, orario italiano. Siete pronti per ricevere delle novità riguardo Age of Empires IV? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.