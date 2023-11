Alan Wake 2 | Guida ai Trofei ed al Platino

Nella nostra guida ai trofei di Alan Wake 2 vi diremo come sbloccare velocemente tutti i trofei e gli achievement del gioco, così da ottenere velocemente il Trofeo di Platino (o i 1000G). Tutto sarà ottenibile in una singola run ma, siccome sono presenti dei trofei mancabili, vi consigliamo di effettuare un salvataggio manuale presso il Punto di Non Ritorno, così da poter recuperare tutto ciò che avete perso.

Nelle righe che seguono, vi indicheremo tutti i passi necessari per sbloccare tutti i 67 trofei di Alan Wake 2. Vi invitiamo, poi, a leggere la nostra Guida Completa per scoprire tanti altri consigli e guide su Alan Wake 2!

IMPORTANTE: I trofei di Alan Wake 2 senza una descrizione si ottengono semplicemente proseguendo nella main quest oppure si spiegano da soli e non hanno bisogno di una guida.

TROFEI DI BRONZO

SFUGGIRE ALLA MORSA

Usa un bengala per sfuggire alla presa di un nemico.

I bengala sono oggetti consumabili che troverete nel corso del gioco. Nel momento in cui un nemico vi afferra, vi basterà averne uno nell'inventario, premere il tasto R2 ed usarlo per liberarvi.

AL MOMENTO GIUSTO

Schiva un attacco nemico all’ultimo istante.

Per ottenere questo trofeo, vi basterà premere il tasto L1 con il giusto tempismo, così da ottenere una schivata perfetta e sbilanciare il nemico, esponendolo ai vostri colpi.

NON SARA' L'ULTIMA

Raccogli la prima pagina del manoscritto.

BAGLIORE NELLA NOTTE

Accendi un bengala per tenere a bada i nemici.

SCORTE SEGRETE

Scopri una cassa della Setta e un portapranzo.

C'È SEMPRE UN MODO

Trova il cacciavite.

TAGLIARE CORTO

Trova le tronchesi.

RISALIRE ALL'ORIGINE

Distruggi un punto d’origine.

I punti di origine sono i punti deboli del nemico: si tratta di zone rosse che diventeranno visibili nel momento in cui, premendo il tasto R1, li illuminerete con la torcia. Colpite quel punto con la pistola ed il trofeo sarà vostro.

OSCURITA' AVVOLTA

Distruggi uno Scudo oscuro.

STRANA REALTA'

Risolvi cinque enigmi delle filastrocche.

I FRATELLI KOSKELA

Guarda tutte le pubblicità dei fratelli Koskela.

LA STRADA DELLO SCRITTORE

Guarda tutti i video sul viaggio dello scrittore.

FATEVI SOTTO

Trova il fucile a canne mozze.

Troverete quest'arma utilizzando Saga, più precisamente nel secondo capitolo in cui la utilizzerete. All'interno della stessa stanza in cui dovrete raccogliere il cuore dal freezer, troverete una vetrina ed al suo interno, inserendo la combinazione 739, il fucile a canne mozze.

ORA SI FA SUL SERIO

Trova il fucile da caccia.

Sempre utilizzando Saga, nel corso del suo quinto capitolo, all'interno del Centro Benessere troverete una porta a cui manca la maniglia. Troverete questo oggetto dietro la reception, dopo aver sbloccato le porte dalla stanza della Security; utilizzate il pomello che avete raccolto nella stanza indicata in precedenza, così da entrare e trovare il fucile da caccia.

INTRAMONTABILE

Trova la balestra.

Nel corso del capitolo 3 di Saga, girando attorno il Coffee World, vi imbatterete in una cassa della Setta, al cui interno troverete la balestra. La combinazione per aprirla è 527.

NON UN ALTRO PASSO

Trova il fucile a pompa.

Quest'arma è ottenibile nel corso del capitolo 6 della storia di Saga. All'interno dell'ufficio dello Sceriffo Tim Breaker (a cui dovrete accedere per proseguire nella trama), troverete un armadietto: il fucile a pompa è proprio lì dentro. La combinazione è 723.

E LUCE FU

Trova la torcia e il revolver.

LUCI SCINTILLANTI

Trova la pistola lanciarazzi.

YIPEE KI-YAY

Trova la doppietta.

TESTARDAGGINE

Elimina cinque nemici con un colpo alla testa.

TERMOS DI CAFFE'

Scopri una sala relax.

COSI' VA MEGLIO

Usa un oggetto curativo.

UOMO DI LEGGE

Sconfiggi Nightingale.

IL MEGLIO DI BRIGHT FALLS

Sconfiggi Mulligan e Thornton.

RAGAZZA INNAMORATA

Sconfiggi Cynthia.

PIENO DI RABBIA

Sconfiggi Graffio.

TEMPESTA DI NUBI

Sfuggi alla Presenza oscura.

FERMARE IL MOSTRO

Interrompi il tentativo di spostamento di un Posseduto lanciatore potenziando la torcia.

Per ottenere questo trofeo, dovrete attendere che il Posseduto lanciatore vi scaraventi qualcosa contro e, subito dopo, premere il tasto R1 per illuminarlo con la torcia potenziata e bloccarne i movimenti.

SEMPRE PIU' FORTE

Migliora un’arma qualsiasi.

PROSPETTIVE ROSEE

Migliora completamente un’arma.

PAROLE SUE

Scopri una parola di potere.

TERRITORIO DA INCUBO

Raccogli una mappa.

IN ESPANSIONE

Aumenta le dimensioni dell’inventario.

TI TROVERO'

Trova tutte le bambole delle filastrocche.

È in arrivo una guida per i collezionabili di Alan Wake 2.

HO PRESO UN ABBAGLIO

Stordisci un nemico con una granata accecante.

DIPARTITA DEFINITIVA

Elimina un nemico con un’esplosione.

STAGIONE DI CACCIA

Completa il capitolo “La Setta”.

A CASA C'È QUALCUNO

Completa il capitolo “Invito”.

IN SOVRAPPOSIZIONE

Completa il capitolo “Il cuore”.

RITORNO A WATERY

Completa il capitolo “Ragazza del posto”.

NOI OSSERVIAMO NELLA NOTTE

Completa il capitolo “Non se ne parla”.

ANTICHI DÈI

Completa il capitolo “Old Gods”.

VEDERE DOPPIO

Completa il capitolo “Graffio”.

ROCK 'N' ROLL, BABY

Completa il capitolo “Evocazione”.

L'ULTIMA FESTA DEL CERVO

Completa il capitolo “Festa del Cervo”.

CAPOLINEA

Completa il capitolo “A casa”.

TALK SHOW

Completa il capitolo “Tarda notte”.

NEW YORK

Completa il capitolo “Casey”.

RETURN

Completa il capitolo “Tormento”.

TUTTA LA SUA VITA

Completa il capitolo “Cantiamo”.

HOTEL DI LUSSO

Completa il capitolo “Stanza 665”.

COSE DETTE E STRADETTE

Completa il capitolo “Return”.

GIU' LE MASCHERE

Completa il capitolo “Maschere”.

LA SETTA DELLA PAROLA

Completa il capitolo “Il film di Zane”.

LA SUA VIA D'USCITA

Completa il capitolo “Non c’è più”.

ARSENALE COMPLETO

Trova tutte le armi per entrambi i personaggi.

CON UN COLPO SOLO

Elimina un nemico con un singolo colpo della balestra.

Per ottenere questo trofeo il prima possibile, vi consigliamo di selezionare il livello di difficoltà "Facile", così da sconfiggere la gran parte dei nemici con un colpo solo. A livelli di difficoltà più alti, invece, sarete costretti ad acquistare dei potenziamenti.

MUTAMENTO DELLA REALTA'

Completa tutti gli enigmi delle filastrocche.

È in arrivo una guida per i collezionabili di Alan Wake 2.

NASCOSTI TRA GLI ALBERI

Trova tutte le casse della Setta e i portapranzo.

È in arrivo una guida per i collezionabili di Alan Wake 2.

DIVERTIMENTO A TEMA CAFFÈ

Spara al signor Drippy o a qualsiasi altro cartonato di Coffee World.

Vi imbatterete in questi cartonati nel corso del capitolo 3 della trama di Saga. Fate quanto viene detto nella descrizione ed il trofeo sarà vostro.

RIEMPIRE IL VUOTO

Posiziona un ciondolo in tutti gli slot del bracciale.

I ciondoli sono delle ricompense che otterrete non appena risolverete gli enigmi delle rime con Saga. Non appena ne avrete tre, aprite il menu di gioco, equipaggiateli ed il trofeo sarà vostro.

FASCINO GREZZO

Trova tutti i ciondoli.

È in arrivo una guida per i collezionabili di Alan Wake 2.

RITORNO IN VITA

Usa un ciondolo tazza di caffè per sfuggire alla morte.

Questo particolare tipo di ciondolo è, a tutti gli effetti, un oggetto consumabile che vi riporterà in vita non appena un nemico vi metterà K.O. Non dovrete fare altro che farvi uccidere con uno di questi ciondoli equipaggiati.

LE COSE BELLE DELLA VITA

Coccola il sindaco Setter.

Come avrete compreso, il sindaco Setter è un cane che troverete sul palco della Suomi Hall non appena avrete sconfitto il boss Graffio. Accarezzatelo ed otterrete il trofeo ed uno dei ciondoli più utili del gioco.

DALL'ALTRA PARTE.

Esegui un cambio di realtà.

TROFEI D'ARGENTO

UNA STORIA CHE SI AVVERA

Completa Alan Wake 2.

TROFEO DI PLATINO

SISU

Ottieni tutti i trofei.