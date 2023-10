Dopo un'attesa di ben 13 anni, Alan Wake 2 è finalmente disponibile, riportandoci nel tetro universo sviluppato da Remedy. Se siete tra coloro che non vedevano l'ora di ritornare nei panni del protagonista, questa volta accompagnato dall'agente dell'FBI Saga, questo articolo fa al caso vostro.

In questa guida completa di Alan Wake 2 troverete suggerimenti, trucchi e consigli su come affrontare al meglio l'avventura. Di seguito troverete, infatti, un elenco puntato che vi rimanderà a tutte le guide che pubblicheremo a rigurdo, oltre a una serie di cose da sapere prima di iniziare il gioco e consigli utili per affrontarlo al meglio. Ovviamente, prima vi invitiamo anche a leggere la nostra recensione.

N.B.: Questa guida è in continuo aggiornamento, torna spesso per scoprire i nuovi contenuti usciti!

Alan Wake 2, la guida completa

Cose da sapere prima di iniziare Alan Wake 2

Preparati per veri e propri jumpscare

Se pensi che Alan Wake 2 sia simile al suo predecessore, ti sbagli di grosso, dato che si tratta di un'avventura decisamente più spaventosa: le sequenze con jumpscare sono numerosissime e ti cattureranno inaspettatamente; immagini in bianco e nero distorte che mostrano il fantasma di Robert Nightingale balzaranno sullo schermo durante il gameplay di Saga in Alan Wake 2; il design sonoro è estremamente coinvolgente e ti terrà sulle spine ad ogni passo. Per un'esperienza ancora più coinvolgente e spaventosa, gioca al buio con le cuffie. Non te ne pentirai!

Ci sono connessioni con Control

Anche se Alan Wake 2 è stato promosso come un'esperienza indipendente, conoscere alcuni elementi di Control può arricchire l'esperienza. Saga incontra personaggi del Federal Bureau of Control, un'organizzazione che potrebbe essere sconosciuta a chi non ha giocato all'altro titolo di Remedy, così come il significato di "Altered World Event (A.W.E.)" e l'identità di personaggi come Ahti, il Dottor Casper Darling e Mr. Door.

Non tutti i nemici sono ostili

Anche se i combattimenti in Alan Wake 2 condividono alcune meccaniche con il suo predecessore, ci sono alcune differenze significative. Il gioco pone, infatti, maggiore enfasi su colpire i punti deboli dei nemici piuttosto che limitarsi a sparare loro in testa. Per farli emergere dovrai esaurire l'energia della torcia e rompere lo scudo protettivo degli avversari. C'è, però, un ma: non tutti i nemici sono ostili, specialmente quelli nel Dark Place, per cui potresti non dover tenere puntata la torcia su di loro per tenerli a bada.

Comprendi affondo le meccaniche di gioco

Alan Wake 2 è più orientato al survival horror rispetto agli altri giochi di Remedy. Per esempio, differisce dal suo predecessore nell'uso di oggetti per curarti. Nell'opera originale potevi riguadagnare salute stando in zone ben illuminate, mentre nel nuovo capitolo dovrai cercare oggetti curativi come antidolorifici e kit di pronto soccorso. Utilizzarli in combattimento richiede di equipaggiarli al posto di un'arma, il che ti renderà più vulnerabile. Inoltre, potrai scambiare liberamente tra i personaggi di Alan e Saga a un certo punto nel gioco, il che apre nuove opportunità di gioco e rende il gameplay più complesso.

Puoi esaminare i media più lunghi quando vuoi

Nel gioco ci sono molti elementi da raccogliere, come i documenti dei Fratelli Koskela o i file radiofonici. La buona notizia è che non c'è non dovrai necessariamente fermare il gioco per ascoltarli o leggerli immediatamente, bensì puoi accedervi comodamente dal Luogo Mentale di Saga. Inoltre, potrai ascoltare completamente i manoscritti come audiolibri mentre si svolge una sequenza nella Stanza dello Scrittore di Alan, i quali contengono informazioni vitali per l'avventura.

Raccogli tutte le nuove mappe che trovi

Alan Wake 2 non fornisce indicatori di navigazione o una bussola. Per orientarti, dovrai raccogliere mappe che mostrano la disposizione delle aree. Queste possono essere piuttosto facili da trovare o meno, per cui assicurati di raccoglierle tutte in modo da riuscire a raggiungere ogni luogo più facilmente. Sono, infatti, fondamentali per l'esplorazione e la navigazione efficace, specialmente in aree più ampie.

Consigli utili per Alan Wake 2

Sfrutta al massimo il Luogo Mentale di Saga

Durante il gameplay di Alan Wake 2, uno dei primi strumenti che incontrerai è la bacheca interattiva di Saga Anderson nel Luogo Mentale. Dovrai ritornare spesso a questa bacheca per posizionare gli indizi che scoprirai nei luoghi giusti, al fine di avanzare nella trama e nei tuoi obiettivi. Questa è anche la risorsa ideale per ottenere indicazioni su cosa fare dopo, specialmente quando stai interpretando il ruolo di Saga.

Inoltre, i punti gialli nei menu della bacheca dei casi ti segnaleranno che ci sono azioni da intraprendere e i post-it gialli ti mostreranno la strada, diventando verdi quando hai completato un'indagine. Tuttavia, ricorda che l'uso del Luogo Mentale non metterà in pausa il gioco, per cui scegli il momento giusto per visitarlo.

Consulta i fascicoli dei casi sulla bacheca

Oltre a esaminare i profili dei personaggi e a navigare nella bacheca dei casi, è fondamentale controllare e consultare i vari fascicoli dei casi presenti nel Luogo Mentale. Questa pratica è particolarmente utile quando ti trovi a giocare nella sezione "Il Cuore" di Alan Wake 2, il secondo capitolo del gioco.

Sulla bacheca puoi passare ad altri fascicoli dei casi usando un sistema di schedario, cosa necessaria quando hai completato un'intera linea di indagine e devi iniziare una nuova. Inoltre, questi fascicoli saranno contrassegnati da punti gialli quando ci sarà qualcosa da fare al loro interno.

Esplora l'ambiente per indizi, mappe e collezionabili

Anche se Alan Wake 2 non è un gioco completamente open world, offre diverse strade e luoghi da esplorare quando stai conducendo un'indagine. Questa caratteristica conferisce un'atmosfera di apertura al mondo di gioco. Mentre potresti dover raggiungere una posizione specifica sulla mappa mentre impersonifichi Saga, esplorare vie secondarie e fuori dal percorso principale può portarti alla scoperta di ulteriori indizi o di oggetti da collezione, come i manoscritti, essenziali per potenziare le armi.

L'esplorazione più approfondita delle zone può anche permetterti di trovare altre mappe, che ti saranno utili, ad esempio, quando visiti per la prima volta il ristorante a Bright Falls.

Usa le mappe e controllale regolarmente

Consultare frequentemente la mappa è utile non solo per i giocatori alle prime armi che vogliono tener traccia della loro posizione, ma anche per scoprire punti di interesse, identificati solitamente da un punto interrogativo. Le soluzioni a enigmi, come il fusibile della Capanna della Strega in Alan Wake 2, si trovano spesso nelle vicinanze, quindi controllare la mappa e i segnali ambientali ti aiuterà a mantenere sotto controllo le posizioni cruciali.

Assegna rapidamente le armi e gli oggetti prima del combattimento

Il combattimento in Alan Wake 2 può diventare molto intenso e frenetico, quindi è fondamentale assegnare rapidamente le armi e gli oggetti che rigenerano la salute in posizioni comode, utilizzando il D-pad se hai un controller Xbox. Durante il combattimento non c'è tempo da perdere, perciò è essenziale avere a portata di mano tutto ciò di cui hai bisogno durante momenti critici come le battaglie con i boss.

Mira ai punti deboli dei nemici

La strategia migliore per affrontare i nemici è indebolirli prima con la luce emessa dalla torcia, la quale può anche rivelare i loro punti deboli, evidenziati in rosso. Dopo averli individuati, puoi concentrarti su di essi per infliggere danni più consistenti e risparmiare munizioni. Questa tattica si rivela estremamente utile quando devi affrontare nemici tosti come Nightingale in Alan Wake 2.

Tieni presente che i punti deboli dei nemici non corrispondono necessariamente alla testa, quindi è importante essere precisi nella mira.

Impara a schivare gli attacchi nemici

In Alan Wake 2 è fondamentale acquisire competenze nell'arte dello schivare per sopravvivere agli attacchi nemici, a prescindere che si tratti di un colpo d'ascia da parte di nemici da mischia o di proiettili sparati da avversari a distanza. Gli avversari spesso possono avvicinarsi rapidamente e attaccare, quindi eseguire schivate ben temporeggiate è essenziale per evitare i loro colpi e risparmiare punti salute.

La buona notizia è che il gioco consente ai giocatori di schivare gli attacchi anche quando si trovano a terra, il che permette di allontanarsi velocemente prima che nemici come Nightingale, che brandisce un grosso ramo d'albero, possano infliggere danni.

Salva spesso

Per evitare la frustrazione di dover ripetere sezioni del gioco in caso di morte in combattimento, è fondamentale salvare il tuo progresso il più spesso possibile, preferibilmente ogni volta che hai l'opportunità di farlo. Questo è particolarmente importante all'inizio del gioco quando stai ancora prendendo confidenza con le meccaniche.

Prima che i giocatori principianti raggiungano la prima stanza di fuga giocando come Saga, il gioco effettua automaticamente il salvataggio del progresso in punti critici, quindi non sentirai la necessità di completare un intero capitolo in un'unica sessione.

Cerca le scatole di emergenza per rifornirti di munizioni e salute

Le famose scatole di emergenza rosse, già presenti in Alan Wake e in Alan Wake Remastered, fanno il loro ritorno in Alan Wake 2. Queste scatole contengono forniture utili come salute e munizioni e sono una risorsa preziosa, soprattutto durante le battaglie con i boss. Tieni presente che aprire queste scatole e raccogliere il loro contenuto richiede un po' di tempo, quindi assicurati di farlo quando è sicuro. Le risorse scarseggiano nel gioco, perciò usa queste forniture con parsimonia.

Sfrutta la luce per creare zone sicure

Nel mondo di Alan Wake 2 la luce è un'arma, ma può anche essere utilizzata in modo difensivo. Puoi sfruttare determinate aree illuminate come zone sicure contro specifici nemici; entrare in queste "zone sicure" può rendere il tuo personaggio invisibile a determinati avversari, dando loro un attimo di tregua per rigenerare la salute o pianificare una fuga. Anche cercare altre fonti di luce nell'ambiente può aiutarti a trovare la via d'uscita quando devi sfuggire a un nemico, come un cartello d'uscita illuminato sopra una porta.