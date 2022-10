Remedy Entertainment ne è certa: Alan Wake 2 non subirà ritardi e arriverà, puntuale, nel 2023. A svelarlo è lo stesso team di sviluppo, come emerge dalle parole del suo CEO Tero Virtala, che durante la presentazione dei risultati finanziari dell’ultimo trimestre ha parlato proprio del nuovo gioco, annunciato neanche un anno fa in occasione dei The Game Awards 2021.

“Alan Wake 2 è in fase di produzione e verrà lanciato nel 2023, come precedentemente programmato”, le parole di Virtala dichiarate in occasione della presentazione del report finanziario. Chiaramente non aspettatevi un’uscita a gennaio del prossimo anno. Come dichiarato dallo stesso Vertala, infatti, il gioco è sì nel pieno della sua fase di produzione ma ci sono ancora molti aspetti da migliorare. Più probabile, dunque, che ci sarà un lancio intorno alla metà del nuovo anno oppure direttamente in autunno.

Oltre ad Alan Wake 2, il CEO di Remedy Entertainment ha dichiarato che i due giochi ambientato nell’universo narrativo di Control, conosciuti con il nome in codice di Condor e Hendor, sono ancora in fase di sviluppo. Attualmente però si trovano ancora nello stage di proof of concept, dunque neanche in questa occasione è possibile discutere di una eventuale finestra di lancio.

Tanti i progetti in cantiere per il team di sviluppo, inclusi anche i remake di Max Payne 1 e Max Payne 2. La speranza è che Remedy riesca in qualche modo a gestirli tutti. La software house finlandese non è però l’unica a essere così tanto impegnata: anche in Polonia non ci si ferma mai. Attualmente infatti CD Projekt RED e le sue filiali sono impegnate in più progetti, tra cui un remake del primo The Witcher e un nuovo gioco ambientato nell’universo narrativo di Cyberpunk 2077. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.