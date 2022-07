Annunciato a sorpresa nel corso degli ultimi The Game Awards, Alan Wake 2 non è sicuramente uno di quei giochi che riusciremo a giocare a breve. Nonostante ciò, Remedy Entertainment ci tiene ad aggiornare continuamente i fan con brevi ma interessanti report sullo sviluppo. Uno di questi è arrivato proprio nel corso degli ultimi giorni e si concentra di più sulla storia del titolo.

Questa volta, a parlare di Alan Wake 2, ci ha pensato direttamente Sam Lake, insieme a Clay Murphy, che in Remedy Entertainment ricopre il ruolo di principal writer, ovvero lo sceneggiatore cardine del team di sviluppo. I due sviluppatori hanno dichiarato di aver scritto tantisisme pagine e che si tratta, probabilmente, del lavoro più lungo di tutta la storia della software house. “Siamo davanti a un mostro”, le parole dei due sviluppatori. Per scherzare, Murphy ha dichiarato che hanno utilizzato il metodo “keytar”, ovvero impugnare le tastiere come se fossero delle chitarre e scrivere molto velocemente.

Attualmente non ci è dato sapere i contenuti della sceneggiatura. Remedy Entertainment è stata in effetti molto brava in questo. il primo trailer del gioco non ha svelato assolutamente nulla trama e non ci sono state indicazioni sulla storia. Chiaramente, essendo un gioco fortemente narrativo, è naturale che il team di sviluppo non voglia rischiare di rovinar eanche in minima parte l’esperienza dell’utenza. In aggiunta, la sceneggiatura è sì conclusa, ma non sappiamo se verrà inclusa nella sua interezza nella versione finale. Sono tanti i giochi, in fondo, che molto spesso hanno dovuto rinunciare ad alcuni contenuti in corso d’opera.

Shoots ongoing with our stellar cast of actors. We’ve written a ton of pages with @yourpalclay, more than ever, I think (this story is a monster). More to come still after a short summer break from this dark place called the writers’ room. #amwriting @remedygames @alanwake pic.twitter.com/mR51xtUkBe — Sam Lake (@SamLakeRMD) July 8, 2022

Oltre alle sceneggiatura, c’è ancora molto lavoro da fare. Lo stesso CEO di Remedy Entertainment Tero Virtala ha dichiarato lo scorso maggio che tanti aspetti dello sviluppo richiedono ancora tantissimo tempo. Attualmente la build in possesso della software house è perfettamente giocabile, ma non verrà mostrata ancora per un po’ di tempo.