Alan Wake Remastered con Ray Tracing imminente? I primi indizi

Non è la prima volta che in rete si vocifera di un ritorno di Alan Wake, con l’amata IP targata Remedy che è da sempre nel cuore e nelle menti degli appassionati. Il titolo nato come un’esclusiva per Xbox 360 è presto diventato un vero e proprio cult videoludico, tanto che un possibile ritorno del personaggio con un nuovo gioco, possibilità ventilata anche nell’ultimo DLC di Control, ha presto entusiasmato tutti i fan di questa storia mistery targata Remedy.

A dare man forte alle speranze degli appassionati ora non c’è solo il contenuto citazionistico presente in Control, ma stando ad un recente report scovato in rete apprendiamo di una possibile remastered di Alan Wake presto in arrivo. A svelarci questa possibilità è un noto retailer Taiwanese che sembra darci qualche primo indizio abbastanza corposo riguardo a quella che sarebbe una delle remastered più attese dai videogiocatori.

Stando alla traduzione fornita dal sito Nintendopal, il sito Taiwanese sembra aver leakato che l’Alan Wake Remastered dovrebbe uscire proprio il prossimo 5 ottobre, ma non solo. Nel report vengono segnalati anche alcuni importanti dettagli sulla remastered. Il titolo, infatti, godrebbe del Northlight Engine, il motore di gioco che ha mosso l’acclamato Control, girerebbe a 60fps e supporterebbe il Ray Tracing nelle versioni PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Infine il report asserisce che non verrà proposta alcuna versione per Nintendo Switch, mentre le versioni in arrivo su console di scorsa generazione, quindi PS4 e Xbox One, godrebbero di una risoluzione maggiore rispetto al gioco originale. Difficile dire quanto di vero ci sia in questo leak dato che non abbiamo ancora alcuna informazione ufficiale riguardo alla Alan Wake Remastered. Per questo vi invitiamo di prendere questi primi dettagli con le dovute attenzioni.