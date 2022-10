Con una mossa a sorpresa, Remedy Entertainment ha realizzato uno shadow drop su Nintendo Switch nelle scorse ore. In attesa del secondo capitolo della serie sviluppata dallo studio finlandese, Alan Wake Remastered arriva dunque anche sulla console portatile. Gli sviluppatori hanno diffuso la notizia tramite un trailer che mostra il classico horror in azione.

Dopo alcune scene che mostrano l’arrivo di Alan e Alice nella cittadina di Bright Falls e le conseguenze di questo viaggio, Remedy mostra subito il suo titolo incorniciato all’interno della console giapponese prima di rivelare l’annuncio: Alan Wake Remastered è disponibile da oggi su Nintendo Switch. Che il titolo fosse in lavorazione per la console di casa Nintendo non è una novità, tuttavia, lo studio non aveva ancora rilasciato dichiarazioni in merito ad un periodo di lancio. Sembra dunque che i fan non dovranno aspettare molto prima di tornare a fuggire dalle tenebre di Bright Falls.

Anche su Nintendo Switch, Alan Wake Remastered mostra il suo comparto grafico rivisitato e le scene di intermezzo tirate a lucido per riportare questo classico al passo con i tempi. Per chi avesse bisogno di un ripasso, il titolo racconta le vicende dello scrittore Alan Wake che, con la moglie Alice, arriva nella cittadina di Bright Falls in cerca di un ambiente meno caotico di New York per ritrovare la sua ispirazione. Tuttavia, la città è avvolta da un alone di orrore che sconvolgerà per sempre le vite della coppia.

Remedy Entertainment, inoltre, sta lavorando ad un seguito per il suo gioco horror di cui però non abbiamo notizie da un po’. L’ultimo aggiornamento sullo stato dei lavori, infatti, risale a circa tre mesi fa. In attesa del secondo capitolo, tuttavia, potete già godervi Alan Wake Remastered (che potete trovare anche su Amazon), disponibile da oggi anche su Nintendo Switch.