Apex Legends: Disordine, ecco le novità della stagione 21

Apex Legends: Disordine è la nuova stagione del battle royale di Respawn Entertainment in arrivo il 7 maggio con una serie di grandi novità che abbiamo potuto scoprire nei giorni scorsi attraverso le parole degli sviluppatori al lavoro sulla stagione 21. A rubare la scena, questa volta, sarà la ventiseiesima leggenda ad essere introdotta nel gioco: Alter. Un’astuta viaggiatrice interdimensionale che manipola le persone affinché vedano ciò che lei vuole che vedano. Un personaggio caotico, di cui non ci si può fidare, ma che potete vedere nel bellissimo trailer qui in basso.







Dietro ad Alter, è stato fatto un grande lavoro di caratterizzazione: non è la narratrice più affidabile quando si tratta del suo passato, perché la conoscenza è una forma di potere quindi il suo passato assume la forma che più le compiace. Solo lei sa qual è la sua storia e non è disposta a cedere a nessuno dettagli della sua vita che potrebbero dare agli altri il potere di controllarla.



Non è soltanto questo, si tratta anche del primo personaggio con origini cinesi nel gioco, un aspetto che sottolinea ancora una volta quanta diversità è presente nel roster di Apex Legends. Penso che il sogno di ogni sviluppatore sia quello di poter creare un personaggio che condivida il suo stesso background; quindi, ho colto al volo l'opportunità di realizzarne uno, ha raccontato Jaclyn Seto, Narrative Writer di Alter. Sono grata di aver avuto una squadra che mi ha sostenuto completamente in questo.



Anche se Alter non rivela molto del suo passato, i giocatori potranno star certi che molta attenzione è stata dedicata a dare autenticità del suo passato. Ciò che si può dedurre dalla sua infanzia, è che è cresciuta immersa nella sua cultura e ciò sarà mostrato e percepito all’interno del gioco.

Abilità di Alter

In quanto viaggiatrice interdimensionale, la sua specialità è l’apertura di portali. Quando si progetta una nuova Leggenda, ha spiegato Ian Holstead, Designer di Alter, si cerca di lavorare intorno ad abilità che nessun altro può avere. E a questo proposito, il team ha trovato davvero interessante l'idea di creare passaggi nelle mappe. E nel momento in cui si è provato ad aprire portali non solo sui muri, ma anche su pavimenti e soffitti, il tipo di assalti creativi o di fughe per i quali potevano essere sfruttati, ha convinto Respawn che quella era la direzione giusta da seguire.





La sua abilità tattica, chiamata Void passage, le permette quindi di creare portali che sfondano superfici come muri, soffitti e pavimenti. Quando si esce dal portale, ci si trova brevemente in una fase di assestamento, che dà il tempo per valutare l'ambiente circostante e ottenere la giusta angolazione sui propri bersagli. Allo stesso tempo, però, anche gli avversari hanno una finestra per reagire.

Holstead ha spiegato che, anche se irrompere in posizioni fortificate potrebbe essere l’uso più evidente della tattica, non è l'unico, poiché questa abilità apre a nuovi modi in cui la squadra può ottenere un punto di elevazione e persino facilitare nuove rotazioni sulla mappa.

La sua abilità passiva, invece, si chiama Gift from the rift e consente di vedere le casse della morte attraverso i muri e prendere un singolo oggetto da esse, tranne le armature. L’abilità Ultimate permette di posizionare in campo un dispositivo, persistente per un bel po’ di tempo, che i compagni di squadra possono utilizzare da remoto per trasferirsi in quell’esatto punto. Si può utilizzare anche quando si è a terra, ma rimane un’arma a doppio taglio; infatti, usarlo lascia dietro di sé una scia che i nemici posso usare per inseguirti.

In termini di gameplay, si trova alla grande con molte leggende come Bloodhound o Lifeline. Combinando le scansioni di Bloodhound con i portali, si può “pushare” in modo aggressivo il nemico dove meno se lo aspetta, mentre lavorando in coppia con Lifeline, le loro ultimate possono salvare la squadra dall'orlo dell'eliminazione.

Il ritorno della modalità Solo

A fare felici alcuni fan di Apex Legends sarà poi il ritorno della modalità Solo per un periodo limitato di sei settimane nella prima metà della stagione. Siamo entusiasti di concedere a tutti un lungo periodo di tempo per provare questa nuova versione della modalità, ha detto Mike Button, Events Lead, e di poter raccogliere più feedback dai giocatori. Con la crescente domanda da parte dei giocatori, e il desiderio del team di esplorare nuovamente il concept di gioco, dopo tutto ciò che abbiamo appreso dall'ultima apparizione della modalità nel 2019, (la stagione) Disordine sembrava il momento giusto per reintrodurre un'esperienza in solitaria in Apex.



Sono tre le principali novità che questa versione della modalità offrirà. La prima è l'introduzione dei token di respawn. Ogni giocatore avrà un gettone di respawn, che gli consentirà di rientrare in battaglia se viene abbattuto nei primi quattro round di gioco. I gettoni di respawn inutilizzati vengono convertiti in Evo alla fine del quarto round. Data l’assenza di compagni di squadra che possono aiutare ad uscire da una situazione fatale, l’obiettivo dei token è di incoraggiare comunque un gioco più attivo e mantenere le partite coinvolgenti, soprattutto nei turni iniziali. Senza questa possibilità di rientrare in campo, si andrebbe incontro a una sconfitta immediata che potrebbe anche portare a frustrazione.

Modifiche a Luna Distrutta

I giocatori beneficeranno anche della nuova meccanica “battle sense”. Questo nuovoha lo scopo di aiutare con la mappa e la percezione del nemico in battaglia. Un’icona, accompagnata da un segnale audio, apparirà sullo schermo ogni volta che un nemico si trova entro 50m da noi. Terza, ma non ultima per importanza, è la guarigione automatica sia fuori dal combattimento che ogni volta che si uccide un nemico. Volevamo migliorare la sopravvivenza, compensare la mancanza di un compagno di squadra che ti copre le spalle per una rapida guarigione, e mantenere i giocatori più attivi quando si trovano in un combattimento prolungato, ha spiegato Button.Oltre a questi importanti cambiamenti, sono state apportateper migliorare l'esperienza generale della modalità come la riduzione del numero totale di giocatori a 50, l’aggiunta di armi pre-assemblate nel loot e la regolazione delle dimensioni del cerchio. Nel complesso, riteniamo che questi cambiamenti creino una nuova avvincente esperienza in Solo che sembra nettamente diversa dalla sua precedente iterazione e dalle altre modalità che abbiamo offerto, pur rimanendo fedeli a molte delle cose che rendono Apex eccezionale, ha concluso Button.

Steve Young, Lead Level Designer, ha poi illustrato il lavoro svolto su Luna Distrutta. Uno dei nostri obiettivi principali durante la pianificazione di questo aggiornamento, come tutti alludevano in precedenza, è stato rivedere i punti di interesse centrali della mappa e renderli davvero qualcosa con cui i giocatori avrebbero voluto interagire, sia al momento del drop iniziale o semplicemente durante il passaggio.





Anti-cheat e competizione

Durante la stagione Svolta , la collisione tra Olympus e la Luna ha avuto un impatto maggiore sull’area “Passaggi”, lasciando alle sue spalle un enorme cratere. Anche una delle stazioni atmosferiche è stata distrutta. Tutti questi cambiamenti hanno generato un riadattamento della terraformazione, risultando in un nuovo bioma. Durante alcune operazioni di pulizia dei detriti attorno al centro della mappa,, attaccate a pezzi di detriti. Non è chiaro il loro intento o il rischio per la vita umana, quindi, è stata creata una bolla di quarantena per cercare di contenere la minaccia sconosciuta.Nel complesso le aree hanno subito una revisione, sono stati allestiti nuovi campi e il nuovo bioma della Luna distrutta la rende una mappa molto diversa dalle altre, con colori super brillanti e una sovrabbondanza di vegetazione aliena. La nuova zona centrale, chiamata zona di quarantena,con il combattimento molto più prevedibile grazie a percorsi ed edifici definiti più chiaramente, ma rimangono ancora molte opportunità per i giocatori in termini di attraversamento, dentro e intorno allo spazio di gioco, per via delle zipline auto-contenute all’interno del punto di interesse. Inoltre, con 20 nuovi punti di interesse sparsi nella mappa c’è ancora più bottino da scoprire.

Recentemente è stata aggiunta anche Apex Rumble, un'esperienza diversa da quella classificata in cui si celebrano i giocatori di tutti i livelli di abilità in un formato competitivo al di fuori delle ranked classiche. Questo formato è confermato anche per Disordine, con l’aggiunta di nuove funzionalità che gli sviluppatori non hanno però rivelato.



Svolta è stata anche la stagione più grande e importante per Apex Legends sin dal lancio, ma ha anche portato qualche problema, in particolare sul fronte scorrettezze si è assistito a numerosi fenomeni di boosting dovuti all’abbassamento dell’accesso al livello 20 e consentendo alle squadre di potersi formare con qualsiasi differenza di rank, aspetto che si è provato a limitare imponendo che i giocatori di una squadra precostituita si trovino entro massimo 3 gradi l'uno dall'altro. Anche in Disordine il livello minimo di accesso alle competitive rimarrà il 20.

Cambiamenti al meta e nuove personalizzazioni

Per quanto riguarda il reset stagionale, non verrà tutto azzerato come nella precedente stagione e le prestazioni raggiunte avranno un impatto. Ad esempio, chi ha superato il rank Rookie, inizierà la stagione al bronzo, mentre chi deve raggiungere il grado Rookie o ha appena iniziato il suo percorso verso il rango, inizierà da rookie IV.. Il grado finale del proprio badge potrà essere normale o animato, quest’ultimo guadagnabile raggiungendo lo split 2. Le ricompense per il grado finale raggiunto saranno basate sul livello più alto raggiunto durante la stagione.

Ogni nuova stagione porta con sé anche un nuovo meta dovuto alla rotazione delle armi e agli aggiustamenti fatti alle Leggende, visionabili completamente nelle patch notes. Inoltre, non bisognerà più aspettare per afferrare lo stendardo di un compagno di squadra. Molti giocatori sono ormai camper professionisti di banner, e c'è già un'enorme quantità di rischi nel riportare in gioco un compagno di squadra. Il team non vuole punire ulteriormente coloro che stanno cercando di fare la giocata giusta.



Alcuni update alle leggende riguarderanno Crypto e saranno aggiornamenti attivi o passivi. Per i potenziamenti di livello due, viene mantenuto l'aumento della portata e lo si abbina a un nuovo potenziamento che migliora la gestione dei droni. Per il livello tre, ci sono due nuovi aggiornamenti che forniscono una scansione prolungata, un periodo di ricarica del drone notevolmente ridotto e un aumento di velocità a tutti gli usi o quando viene distrutto.



Passando a Newcastle, il team ha trovato soluzioni per accelerare la velocità di implementazione dello scudo mobile. Dato che lo scudo attira facilmente le granate nemiche, adesso colpirà i proiettili lanciati su di esso mentre è energizzato. Un'altra leggenda che fa un altro uso di barriere è Catalyst. È stata colpita più duramente di quanto la squadra avrebbe voluto durante la stagione 20, quindi le verrà restituita parte della sua potenza di base, mentre le opzioni strategiche ruoteranno su due aree principali. Fortificazione della posizione o blocco visivo in fase di rotazione e nelle aree più aperte. Il quadro completo delle modifiche includerà anche altre leggende come Ballistic, Caustic e Bloodhound.





Nella stagione 20 sono apparsi anche glie sono diventati un nuovo cosmetico da mischia che può essere utilizzato da qualsiasi leggenda, in un certo senso sono dei cimeli universali. Ogni artefatto è composto da una base, un tema e una fonte di energia con alcune decisioni estetiche aggiuntive che possono essere abbinate tra loro.

Dopo che i giocatori hanno collegato una fonte di energia, ci sono animazioni attive per rendere gli artefatti unici durante la partita. Possono "accendersi" e "spegnersi" durante il gioco come si preferisce. I giocatori sono in grado di personalizzare quale scatola della morte verrà rilasciata per ogni giocatore che viene eliminato. Ci saranno, inoltre, oltre 200 possibili combinazioni. Ogni componente può essere acquisito utilizzando una nuova valuta chiamata Exotic Stars, che sarà presente nel Battle Pass Premium e disponibile per l'acquisto nel negozio.



Vi ricordiamo che la stagione 21 di Apex Legends, Disordine, prenderà il via con tutte le sue novità il 7 maggio su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA app e Steam.