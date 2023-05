Dopo lo spettacolare trailer mostrato al PlayStation Showcase di ieri (mercoledì 25 maggio), il nome di Alan Wake è tornato a far parlare di sé, grazie all’attesa per un secondo capitolo che, diciamocelo, abbiamo atteso sin troppo a lungo di vedere!

Ovviamente ci sarà ancora da attendere prima che Alan Wake 2 faccia il suo debutto su console tuttavia, per ingannare l’attesa, pensiamo non ci sia momento migliore di questo per rivivere (o magari vivere per la prima volta in assoluto), le avventure originali del personaggio, specie considerando che grazie alla Amazon Gaming Week, l’ottima Alan Wake Remastered è disponibile con un imperdibile sconto del 33%, e dunque acquistabile ad appena 19,98€!

Un’occasione davvero ottima a nostro giudizio, specie perché Alan Wake era e resta un titolo validissimo, come per altro dimostrato da questa edizione rimasterizzata che, salvo una revisione parziale della parte tecnica, resta del tutto immutata dal punto di vista di gameplay e narrativa.

A lunga esclusiva della scuderia Xbox, Alan Wake ha fatto il suo approdo su PlayStation proprio grazie a questa buona rimasterizzazione ed è ovvio, in tal senso, che il titolo potrebbe essere ancora inedito ai più, motivo per cui recuperarlo in questo momento può certamente avere senso per moltissimi giocatori.

Scritto sulla falsariga di una serie TV, Alan Wake racconta di uno scrittore che, in cerca di ispirazione, finirà ben presto ingarbugliato in una trama horrorifica e surreale, la cui fonte della minaccia pare essere nascosta nelle notte e nelle sue ombre. In sostanza parliamo di un third person shooter dalla forte componente narrativa, e vi farà piacere sapere che, per quanto concerne questa edizione, oltre ad un ottimo e doveroso lifting grafico, Remedy ha pensato bene di includere anche i due DLC originariamente pubblicati su Xbox, ovvero “Episodio 7: Il segnale” ed “Episodio 8: Lo scrittore”, che completano del tutto l’arco narrativo del primo gioco, originariamente incompleto.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a completare quanto prima il vostro acquisto e, per questo, vi suggeriamo di fiondarvi subito sulla pagina Amazon dedicata al prodotto! Inoltre, non dimenticate che proprio in queste ore, sono anche attive le imperdibili offerte della Amazon Gaming Week, con tanti sconti dedicati proprio al mondo dei videogame, e relativi accessori!

