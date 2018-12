Alien Isolation doveva avere una visuale in terza persona, ecco un filmato

Alien Isolation è un survival horror in prima persona sviluppato da Creative Assembly e rilasciato nel 2014. Il gioco è diventato un successo tra pubblico e critica, e viene da molti considerato uno dei migliori giochi dedicati ad Alien. Pare però che una delle caratteristiche principali dell’opera fosse originariamente intesa in modo diverso.

Parliamo della visuale, che in un primo modello era in terza persona. Un video YouTube ha mostrato un prototipo del gioco. Il filmato è stato realizzato da Creative Assembly stessa, per una presentazione alla Game Developers Conference 2015, e ci dà un’idea di quella che era la visione iniziale del team di sviluppo.

Anche all’epoca il gioco era un survival horror, ma il nome era diverso: “Alien Year Zero”. Come possiamo vedere, si fa un largo uso degli effetti di luce per creare l’atmosfera claustrofobica e orrifica tipica della serie. La telecamera in terza persona, ovviamente, permette di avere una visione più ampia di ciò che ci circonda.

Alla fine, però, è stata eliminata in favore della prima, probabilmente anche per aumentare il senso di immersività necessario a godersi l’opera al massimo. Cosa ne pensate di questa versione? Vi sarebbe piaciuto giocare ad Alien in questo modo?