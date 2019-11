Alien Isolation: disponibile un nuovo trailer per Nintendo Switch

SEGA ha finalmente rilasciato un nuovo trailer gameplay per l'attesissima versione per Nintendo Switch di Alien Isolation.

Come avrete notato negli ultimi tempi Nintendo sta cercando di ampliare enormemente il parco titoli di Nintendo Switch, con la piccola console che, con il passare del tempo, sta quindi accogliendo un numero veramente impressionante di titoli e opere precedentemente uscite anche su altri lidi. Uno dei prodotti più interessanti facente parte di questa migrazione è sicuramente Alien Isolation, con il survival horror di SEGA che è attualmente previsto per il 2019.

In attesa del lancio di questo interessantissimo titolo, il celebre publisher ha deciso di deliziare il folto pubblico interessato al prodotto rilasciando un breve ma interessante video gameplay di quella che sarà l’esperienza di gioco su Nintendo Switch.

Alien Isolation, così come precisa anche il trailer in questione che potete trovare comodamente qui sopra, non ha ancora una data di lancio precisa ma arriverà nel corso del 2019 sul Nintendo eShop.

Da sottolineare inoltre il fatto che l’opera rilasciata per la piccola ibrida di casa Nintendo conterrà tutti i DLC ad oggi usciti sulle altre piattaforme.

Alien Isolation è ad oggi disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, PC, Mac e Linux. La versione per Nintendo Switch andrà quindi ad aggiungersi ad una decisamente ben nutrita schiera di piattaforme.

Che ne pensate di questa notizia e del trailer rilasciato da SEGA? Avete già avuto l’occasione di mettere le mani su questo terrificante titolo o approfitterete invece del suo sbarco su Nintendo Switch per provarlo?

Pronti a fuggire al terrore? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!