CD Projekt Red vuole portare i propri giochi su Switch

Una recente offerta di lavoro per un Senior Compliance QA Analyst presso CD Projekt Red suggerisce che i futuri titoli dello studio potrebbero arrivare sulle console Nintendo. L'azienda, celebre per The Witcher 3: Wild Hunt e Cyberpunk 2077, sembra quindi essere interessata a espandere la propria presenza sulle piattaforme della casa di Kyoto.

Attualmente, l'unico gioco di CD Projekt Red disponibile su una console Nintendo è The Witcher 3: Wild Hunt per Nintendo Switch. Cyberpunk 2077 è giocabile tramite cloud streaming, ma non nativo sulla console a causa delle limitazioni hardware.

Nintendo ha confermato lo sviluppo di un successore dello Switch, che verrà annunciato "entro questo anno fiscale". Con l'arrivo di nuovo hardware Nintendo all'orizzonte, aumentano le possibilità di vedere futuri titoli di CD Projekt Red su queste piattaforme.

Dettagli dell'offerta di lavoro

L'offerta di lavoro, individuata da Game Rant, include tra le responsabilità quotidiane dello sviluppatore la creazione di "linee guida e framework per la conformità QA, in collaborazione con partner QA esterni, per soddisfare gli standard di certificazione di diverse piattaforme". Tra queste vengono esplicitamente menzionate Sony, Microsoft, Nintendo e Apple.

CD Projekt Red ha lavorato con Nintendo in passato per portare The Witcher 3 su Switch.

Considerando la collaborazione precedente, non è improbabile che gli studi possano lavorare insieme nuovamente per i prossimi titoli. Ricordiamo che CD Projekt Red ha numerosi progetti in sviluppo, tra cui:

Un remake del primo The Witcher

Un sequel di Cyberpunk 2077

The Witcher 4

Un nuovo gioco ambientato nell'universo di The Witcher

Una nuova trilogia di The Witcher

Una nuova IP chiamata Project Hadar

L'eventuale arrivo dei titoli di CD Projekt Red sulle future console Nintendo potrebbe rappresentare un'importante opportunità per entrambe le aziende, ampliando il pubblico per i giochi dello studio polacco e arricchendo l'offerta delle piattaforme Nintendo con titoli di grande richiamo.