The Witcher 4: quando esce, dove vederla e quanto costa l'abbonamento?

La serie TV di The Witcher, tratta dall'omonimo romanzo, ha catturato l'immaginazione di milioni di spettatori in tutto il mondo con le sue avventure epiche, personaggi complessi e un mondo ricco di magia e intrighi. Con l'attesa della quarta stagione che cresce sempre di più, i fan sono ansiosi di scoprire cosa riserverà il prossimo capitolo della storia di Geralt di Rivia, Ciri e Yennefer. In questa guida, dunque, esploreremo tutto ciò che c'è da sapere sulla stagione 4 di The Witcher: dalla data di uscita, alla trama, ai nuovi personaggi che verranno introdotti, fino a dove poter vedere la serie e quanto costa l'abbonamento a Netflix.

The Witcher Stagione 4, quando esce?

La stagione 4 di The Witcher è molto attesa dai fan della serie. Secondo le informazioni più recenti, la nuova stagione dovrebbe essere rilasciata nel 2024. Tuttavia, una data precisa non è stata ancora ufficialmente confermata da Netflix. Le riprese sono in corso e gli aggiornamenti sullo stato della produzione vengono rilasciati periodicamente.

The Witcher Stagione 4, di cosa parla?

La trama della quarta stagione di The Witcher continuerà a seguire le avventure di Geralt di Rivia, Ciri e Yennefer. Dopo gli eventi tumultuosi della terza stagione, i personaggi si trovano di fronte a nuove sfide e pericoli. Geralt continuerà la sua missione di proteggere Ciri, che sta scoprendo sempre più sul suo potere e sul suo destino. Yennefer, nel frattempo, cercherà di ristabilire il suo ruolo nel mondo magico e politico del continente. La quarta stagione si baserà probabilmente su ulteriori sviluppi dei libri di Andrzej Sapkowski, con un mix di intrighi politici, combattimenti epici e magia.

Trailer

The Witcher Stagione 4, chi sono i nuovi personaggi?

La stagione 4 introdurrà diversi nuovi personaggi, arricchendo ulteriormente l'universo di The Witcher. Tra i nuovi volti confermati ci sono:

Mistle : Un membro della banda di giovani fuorilegge nota come "I Ratti".

: Un membro della banda di giovani fuorilegge nota come "I Ratti". Leo Bonhart : Un temibile cacciatore di taglie.

: Un temibile cacciatore di taglie. Emhyr var Emreis: L'imperatore di Nilfgaard, che avrà un ruolo più prominente. Altri personaggi minori dei libri di Sapkowski potrebbero fare la loro apparizione, contribuendo ad espandere la narrativa e a introdurre nuove sottotrame.

The Witcher Stagione 4, dove vederla?

La stagione 4 di The Witcher sarà disponibile esclusivamente su Netflix. Gli abbonati potranno guardare tutti gli episodi non appena verranno rilasciati, come da tradizione della piattaforma di streaming. Netflix ha i diritti esclusivi per la distribuzione della serie, quindi non sarà disponibile su altre piattaforme di streaming o in televisione.

Quanto costa l'abbonamento?

Per poter vedere la quarta stagione di The Witcher, sarà necessario un abbonamento a Netflix. A maggio 2024, i costi dell'abbonamento a Netflix sono i seguenti:

Piano Base : €7,99 al mese - consente di guardare su un dispositivo alla volta in definizione standard (SD).

: €7,99 al mese - consente di guardare su un dispositivo alla volta in definizione standard (SD). Piano Standard : €12,99 al mese - consente di guardare su due dispositivi contemporaneamente in alta definizione (HD).

: €12,99 al mese - consente di guardare su due dispositivi contemporaneamente in alta definizione (HD). Piano Premium: €17,99 al mese - consente di guardare su quattro dispositivi contemporaneamente in ultra alta definizione (UHD) e HD.

Questi prezzi possono variare in base alla regione e potrebbero essere soggetti a cambiamenti da parte di Netflix.