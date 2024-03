Alone in the Dark, remake del titolo survival horror del 1992, ha fatto finalmente capolino su Xbox Seriex X|S, PS5 e PC, riportando i giocatori nella mansione di Derceto e nei panni di Emily Hartwood o di Edward Carnby. Trattandosi di un titolo pieno di enigmi e, a volte, non molto intuitivo, se ci state giocando e state avendo delle difficoltà sappiate che non siete gli unici: ecco perché abbiamo stilato per voi questa soluzione completa ad Alone in the Dark, dove troverete il walkthrough intero del gioco, oltre a consigli e suggerimenti che vi torneranno utili durante l'avventura.

Questa soluzione è divisa in differenti parti, tra le quali potrete navigare tramite il comodo indice sottostante. Innanzitutto troverete tutte le combinazioni da inserire nei puzzle, tra cui Talismani, cassaforti e segni zodiacali. Dopodiché, avrete il walkthrough completo del gioco, in cui vi spiegheremo passo passo ogni azione da fare per arrivare alla fine di Alone in the Dark con entrambi i personaggi.

INDICE

Alone in the Dark, soluzione di tutti gli enigmi

Talismano (numeri dal disco più piccolo al più grande)

Capitolo 1 (salottino): 3-5-8

Capitolo 2 (stanza di Perosi): 3-4-6

Capitolo 2 (caldaia): 9-7-5

Capitolo 2 (salotto): 9-4-1

Capitolo 3 (sarcofago): 2-5-8

Capitolo 4 (attico): 9-3-1 per Emily, 6-4-1 per Edward)

Cassaforti (S= sinistra, D= destra)

Gallatin Street (ufficio navigazione): S 4-D5-S4

Stanza Vuota (solo Edward): S 6 D9 S2

Stanza Vuota (solo Emily): S9 D1 S8

Ufficio del Maggiordomo: S9 D1 S3

Puzzle segni zodiacali

Stanza di Perosi: Pesci, Bilancia, Toro

Stanza di Cassandra: Pesci, Gemelli, Leone

Alone in the Dark, la soluzione completa

CAPITOLO 1

Derceto

Seleziona un personaggio e, dopo il filmato iniziale, naviga attraverso il garage e prendi la torcia e la chiave del Giardino della Cucina nel fienile a sinistra. Sblocca la porta e procedi nel Giardino della Cucina. Da qui, puoi entrare nella Serra dove puoi prendere una chiave da un vaso rotto dall'altro lato della fontana. Questa chiave sblocca la porta appena giù dalle scale dell'edificio Derceto.

Attraversa la Lavanderia e gira a sinistra nella Cucina ed entra nelle Scale della Servitù. Sali una rampa di scale e apri la seconda porta a sinistra per raggiungere la Stanza di Lottie. Prendi la chiave del Patio e la pianta dell'edificio Derceto (la chiave è dietro alla mappa). Lascia la stanza e sblocca la porta per il Patio situata nelle Scale della Servitù per raggiungere l'Ingresso dove verrà attivato un filmato.

Dopo il filmato ti ritrovi nella Stanza di Jeremy. Prendi gli appunti (importanti!) e il pezzo del puzzle sul tavolo alla tua sinistra. Inserisci il pezzo del puzzle nell'apparato sulla tua destra e risolvi il puzzle per passare alla prossima scena.

Quartieri francesi

Ti trovi ora nei Quartieri francesi. Esci dalla stanza e scendi le scale per lasciare l'edificio. Attraversa il cortile e affronta il nemico. Esci dal cortile e continua a destra lungo la strada per raggiungere il negozio di forniture spirituali Johnny The Conqueror, dove verrà avviato un filmato all'ingresso.

Ricevi il mazzo di chiavi di Batiste alla fine della scena. Esci dal negozio da dove sei entrato e gira a sinistra continuando lungo la strada. Gira a destra all'incrocio e continua lungo la strada. Alla fine della strada ci sarà un cancello a sinistra che il mazzo di chiavi di Batiste aprirà.

Fatti strada nel cortile, combatti i nemici e continua attraverso un cancello sul lato sinistro. Segui il balcone fino all'altro lato del cortile per accedere all'ingresso del salottino dove puoi prendere il talismano. Metti il talismano nell'incavo sul tavolo. Attraverso gli appunti di Jeremy ricevuti all'inizio del livello, scopri che il codice per tornare a Derceto è 3-5-8 (il primo numero è il cerchio più piccolo sul talismano, poi il medio e infine quello grande). Inserisci il codice e una luce si accenderà da una porta. Entra nella porta per attivare due filmati e tornare a Derceto.

CAPITOLO 2

Derceto

Ti trovi nell'Atrio. Ti viene chiesto di investigare su un orologio astronomico e sulla caldaia; dopo un'ispezione, noterai che in quest'ultima c'è una lastra rotta che ha bisogno di due pezzi per completarsi. L'ordine in cui risolvi orologio e caldaia è indifferente.

Puzzle del pozzo

Fatti strada di nuovo attraverso l'Atrio e il Patio, e gira a destra attraverso la Biblioteca. Apri la porta con il portachiavi di Batiste ed entra nella stanza successiva (Salotto). Provando a uscire dal Salotto verso il Salottino attiverà un'anomalia in cui la stanza è allagata di olio e un labirinto di mobili. Raggiungi l'uscita per prendere un tagliasiepi. Usa il tagliasiepi sulla porta verso il Salottino per far finire l'anomalia.

Il Salottino ha anche una scatola con un fucile a canne mozze, per aprirlo hai bisogno di trovare: Colletto nella stanza dei disegni

Penna stilografica nella stanza di Batiste

Timbro nella sala d'attesa Tutti gli oggetti possono essere ottenuti una volta tornati dalla Piattaforma Petrolifera (vedi più avanti). Dopodiché negli obiettivi ti verrà detto di tornare nel Salottino per prenderlo. A quel punto lo potrai utilizzare come arma.

Attraversa il Salottino e la Serra fino al Giardino della Cucina. Apri il capanno degli attrezzi con il tagliasiepi e prendi il tubo per l'irrigatore. Vai dritto verso il pozzo di fronte alla porta del Salottino e aggiungi il tubo all'irrigatore giallo a terra. Interagisci con il rubinetto sotto il Patio a destra per riempire il pozzo d'acqua, rivelando un secchio con un frammento di disco per l'orologio astronomico. Accanto al capanno degli attrezzi nel giardino, c'è una scala. Interagisci con essa per aprire un passaggio diretto al Patio.

Puzzle di Perosi (Dopo il puzzle del pozzo)

Attraversa il Patio e l'Atrio ed entra nella Reception - da qui puoi entrare nell'Ufficio del Maggiordomo sbloccando la porta con il mazzo di chiavi di Batiste. Dentro l'Ufficio, sulla scrivania alla tua destra, trovi la Chiave di Perosi per la sua stanza. Torna all'orologio astronomico attraverso l'Atrio e su per le scale. In fondo al corridoio, sul lato sinistro, entri nella stanza di Perosi - un filmato si attiverà entrando nel corridoio se stai giocando come Edward.

Nella stanza di Perosi, sul letto, troverai il Diario di Perosi che ha una serie di numeri e segni zodiacali. Sulla parete a sinistra, troverai una serie di dipinti. Gira i dipinti e mantieni quelli con la rotazione girata con il retro verso di te. Leggi le targhette: William Arges, Franklyn Mosig e Simone Danny. Sulla parete a destra, trovi un albero genealogico con una serie di nomi con numeri allegati

Qui noterai che:

William è 2

Simone è 4

Franklin è 9.

Fai attenzione all'ordine dei nomi nell'albero genealogico - leggendoli da sinistra a destra. Ora abbina questi numeri ai segni zodiacali nel Diario di Perosi, che rivelano la combinazione: Pesci, Bilancia, Toro. Inserisci questo codice sulla serratura del cassetto. Questo ti darà un altro frammento di disco.

Uscire dalla Stanza di Perosi attiverà un'altra anomalia. Esci alla fine del corridoio. Usa i due frammenti di disco nell'orologio astronomico. Risolvere il puzzle sul lato destro dell'orologio farà sì che i tre orologi in cima rivelino il codice del talismano. Interagisci con il puzzle finito per mettere il talismano sul disco e inserire il codice 3-4-6. Entra nel corridoio da cui sei venuto. La porta di Baptiste si aprirà automaticamente e ti condurrà alla Piattaforma Petrolifera (Oil Rig)

Piattaforma Petrolifera

Esci dalla stanza di partenza saltando giù dalla piattaforma a destra. Segui un percorso dritto attraverso il cortile fino a una rampa di magazzino. Entrando nel magazzino, vedrai che per accedere all'altro lato dell'edificio dovrai abbassare un ponte che manca di una leva. Entra nella stanza sul lato sinistro e cerca negli armadietti la Chiave del Retro.

Esci dal magazzino attraverso la porta finestra con i bulloni e vai dritto avanti fino alla casa dall'altro lato della strada. Attraversa la casa ed esci attraverso la porta sul retro, usando la Chiave della Banchina. Vai direttamente a sinistra ed entra nella stanza aperta su per i gradini di legno. All'interno troverai la leva necessaria per attraversare l'acqua nel magazzino. Tra la stanza aperta e la casa da cui sei uscito attraverso la porta sul retro, c'è un shortcut verso il cortile. Salta giù da questa scorciatoia e vai avanti, ritornando così al magazzino.

Entra nel magazzino e usa la leva per abbassare il ponte, poi sali le scale e arriva dall'altro lato della stanza dove puoi vedere una catena che penzola fuori - interagisci con essa e una scena si attiverà dove cadi e torni appena fuori dal magazzino. Prendi l'arma da mischia a sinistra e distruggi la barricata a sinistra. Segui il percorso verso la torre della stazione petrolifera dove appariranno molti nemici. Guardando la torre c'è un sentiero sul lato destro. Seguilo fino all'altro lato della torre. Interagisci con la leva vicino alla scala per fermare il meccanismo e sali sulla scala che porta sulla cima di un ripostiglio alla tua destra. Da qui, puoi camminare sulla trave che porta a un'altra scala. Sali fino alla cima della stazione petrolifera, qui puoi prendere un robusto telo e usarlo per prendere la zip-line, attivando un filmato che ti porterà giù dalla torre verso l'altro lato della palude.

Segui il sentiero attraverso il bosco, e appena prima del ponte su un albero incontrerai la bestia. Dopo che scappa, continua oltre il ponte e procedi nel tumulo davanti, dove una cutscene verrà attivata e tornerai a Derceto.

Derceto

Ritorna al salotto di Derceto, dove trovi una borsa contenente la spatola e la chiave del Soggiorno, raccoglili e apri il salotto utilizzando la spatola per rimuovere il blocco che ti impedisce di aprire la porta.

All'interno del Soggiorno, prendi la Chiave della Cantina che si trova sul tavolo. Come nel precedente puzzle dell'orologio astronomico, devi ora trovare due frammenti di disco e completare due puzzle per ottenerli.

Medicinali

Torna all'orologio astronomico al secondo piano. Questa volta sblocca la porta del Soggiorno sulla tua destra usando la Chiave del Soggiorno. Entra nella seconda stanza sulla tua destra (Stanza di Cassandra) per attivare una scena (se stai giocando come Edward).

Nella stanza c'è un puzzle in cui devi completare un set di bottiglie di medicinali e devi anche disporre le bottiglie nell'ordine corretto. Una bottiglia si trova sul tavolo al centro della stanza. Trovi anche una nota che ti dice che Lottie (l'addetta che hai incontrato nella scena alla fine della Stazione Petrolifera) ha le medicine nella sua stanza. Torna indietro alla Stanza di Lottie (dove hai trovato la mappa e la Chiave del Patio a inizio gioco) per scoprire che la scatola è chiusa a chiave. Una nota nella sua stanza ti dirà che Grace ha preso la chiave, che ama suonare nella stanza del pianoforte (Salone Grande).

Esci dalla Stanza di Lottie, sali le scale nel Ballatoio e usa la spatola sulla porta a sinistra mentre raggiungi la cima, che ti porta in un corridoio - dove prendi la porta direttamente a destra nel Piano Rialzato.

Entrare nel Piano Rialzato attraverso il corridoio attiverà una scena (se stai giocando come Edward). Da qui, sblocca la porta all'estremità opposta. Scendi di un piano e entra nella porta del Salone Grande (una scena si attiverà se stai giocando come Emily). Sul pianoforte c'è una chiave per la scatola delle medicine.

Torna indietro alla Stanza di Lottie (puoi sbloccare la porta della Sala da Pranzo dal Salone ed entrare nella Tromba delle Scale). Nella stanza di Lottie, sblocca la scatola delle medicine e prendi una bottiglia, poi torna nella Stanza di Cassandra.

Interagisci con il puzzle e aggiungi le due bottiglie. Segna i disegni serpeggianti sulle bottiglie per rivelare tre numeri. Questi numeri corrispondono ai segni zodiacali nel Diario di Perosi. Inserisci i segni zodiacali corrispondenti (Pesci, Gemelli, Leone) al lucchetto del comò per ricevere un frammento di disco.

Caldaia

Torna nelle Scale della Servitù ed entra nella cantina. Se entri nella prima stanza sulla tua destra, troverai un puzzle sul lato della caldaia. Tuttavia, non puoi attraversare la Sala Caldaia a causa di una perdita di vapore. Devi, quindi, devi trovare una valvola per chiudere il vapore.

Avanzando attraverso la Cantina incontrerai una porta chiusa a chiave per la Cantina del Vino. Usa la chiave della cantina e passa oltre gli scaffali. Prendi il fusibile a destra e aggiungilo alla scatola del circuito di fronte all'area elettrificata inaccessibile. Inserisci il fusibile per spegnere l'elettricità e passa oltre l'acqua, dove puoi prendere una valvola.

Torna alla Sala Caldaia e usa la valvola. Ora puoi procedere in una stanza laterale dove trovi un impiegato seduto per terra. Interagendo con lui attiverai un'anomalia che produrrà un frammento di disco sul pavimento. Torna alla caldaia, inserisci entrambi i frammenti di disco e risolvi il puzzle.

Le manometrie delle valvole riveleranno una combinazione di numeri. Ancora una volta, aggiungi il talismano al disco e inserisci la combinazione (9-7-5).

Dirigiti di nuovo verso la Cantina per essere trasportato al Cimitero.

Cimitero

Qui devi trovare tre medaglioni.

Continua lungo il sentiero fino a trovare una statua decorata con fiori gialli. Prendi il medaglione dalla sua mano e aggiungilo alla porta. Entra attraverso la porta e segui il sentiero fino alla cappella. Esci attraverso un buco nella recinzione sulla tua sinistra e continua lungo il sentiero per un po' fino a entrare in un'area con nemici in pattuglia. Infilati attraverso una crepa nel muro del sepolcro. Esci attraverso la porta con le sbarre di ferro nell'arena della statua dell'angelo.

Entra nella cripta a sinistra. Attraversa la cripta e trova un'altra statua decorata con fiori gialli. Prendi il secondo medaglione dalla sua mano e esci dalla cripta. Qui sei tornato nell'arena della statua dell'angelo, e un mostro si libererà da un cancello di ferro. Entra nel cancello da cui è uscito il mostro e scendi nel buco.

Aggiungi i tuoi due medaglioni alla presa sulla porta chiusa alla fine della cripta. Continua fino a quando non attiverai una sequenza di inseguimento. Scappa fino ad arrivare a un'altra area (contrassegnata da torce sui lati), entra nella stanza per attivare delle pietre che cadono, sigillando il percorso per eventuali inseguitori.

Prendi l'ultimo medaglione alla fine di questa area (da un'altra statua decorata con fiori gialli) e dirigi verso la superficie a destra. Aggiungi i 3 medaglioni alla porta della cappella con lo schema che si trova anche negli Appunti di Jeremy (mano in cima, capra a sinistra sotto e aquila a destra sotto, tutti e tre rivolti verso l'alto) ed entra per attivare una scena che ti riporterà a Derceto.

Derceto

Tornato a Derceto, ti ritrovi nella stanza di Perosi, con una lettera e la chiave del baule. Entra nella stanza di Jeremy e recupera la lente del telescopio dal suo baule usando la chiave che hai ricevuto al ritorno dal Cimitero. Fatti strada fino al Salotto dove troverai un telescopio. Aggiungi la lente del telescopio e risolvi il puzzle allineando le lenti. Questo rivelerà un puzzle montato a parete. Risolvendolo otterrai il codice per arrivare al Convento di Taroella (9-4-1) che verrà inserito automaticamente nel talismano. Per teletrasportarti a Taroella devi passare attraverso la Sala da Pranzo fino al Salone.

CAPITOLO 3

Convento di Taroella

Dopo il filmato, cammina oltre Juan e entra nella piccola biblioteca sulla sinistra. Salta giù nelle catacombe e trova la tua strada verso la grande biblioteca. Segui il percorso e sali le scale fino al 3° piano. Prendi la croce dal pilastro alla fine di questo piano e usala sull'altro pilastro dietro la libreria dietro di te per abbassare la scala. A quel punto apparirà l'Uomo Nero.

Il nostro consiglio per superare questa parte è quello di utilizzare lo sprint (tasto Cerchio su PS5) per passare oltre l'Uomo Nero. Se ti avvicini a lui morirai, quindi passa il più lontano possibile. Devi agire in fretta per inserire le croci nei pilastri e salire subito nelle scale a pioli che ogni volta appariranno.

Scendi e torna al pilastro all'inizio del secondo piano. Aggiungi la croce per abbassare una scala che ti porta al terzo piano. Segui il percorso fino a una porta aperta, entra nella stanza a sinistra e aggiungi la croce a un pilastro per abbassare una scala che ti porta al quarto piano (visto che l'Uomo Nero si teletrasporterà proprio affianco al pilastro, il nostro consiglio è di andare vicino la stanza, tornare indietro finché non si teletrasporta di nuovo e poi correrci il più velocemente possibile). Segui il percorso attraverso la finestra a bifora gigante fino all'altro lato del piano. Aggiungi la croce al pilastro vicino all'ascensore. Entra nell'ascensore e prendi il libro all'interno dell'ascensore per avviare una scena che ti farà finire in Gallatin Street.

Gallatin Street

Dopo la scena, ti troverai nel mezzo della strada - nota la barriera dietro di te e il magazzino di fronte, poi gira a destra per progredire. Svolta subito a sinistra, dove vedrai un piccolo capanno. Devi continuare lungo la strada per arrivare a una scala dietro di esso. Salici su e passa attraverso il pavimento, che svelerà una chiave della gru sulla scrivania. Esci dal capanno e vai avanti verso i moli, gira a destra e continua finché non trovi la macchina della gru. Usa la chiave per azionare la gru, ottenendo l'accesso alle fogne. Scendi le scale a sinistra della gru e segui le fogne dritte fino a quando possibile e gira a destra. Dovresti presto vedere una scala. Salici su per trovare il magazzino.

All'interno del magazzino salirai le scale e ti dirigerai verso l'ufficio. Prendi la combinazione della cassaforte dall'armadietto (S4-D5-S4). Apri la cassaforte per ottenere il manifesto di carico e la mitragliatrice. Esci dall'ufficio e scendi le scale verso l'ingresso principale. Qui sarai attaccato. Sopravvivi all'imboscata e torna all'inizio del livello dove ora puoi accedere ai vicoli. Segui la strada fino a un edificio. Sali le scale ed entra nello showroom, dove partirà un filmato.

Risolvi il puzzle del sarcofago dove hai bisogno del talismano. Dietro dove viene posizionato il talismano vedrai alcuni simboli che si abbinano al diario di Perosi e ai segni zodiacali. Il codice è 2-5-8.

Tempio nel deserto

Segui il sentiero giù per le dune oltre i pilastri e prendi la corda al campo. Usa la corda sull'ancora di filo accanto al buco nel terreno. Si attiverà una cutscene.

Tira la leva accanto alla porta, scendi le scale e attraversa sotto un pilastro caduto in una stanza con un puzzle a lenti. Prendi la lente, aggiungila al supporto e tira la leva accanto alla porta. Punta il raggio all'occhio sopra la porta per aprirla. Sali le scale e svolta a sinistra per trovare un'altra lente. Usala per aprire la porta sul balcone opposto a destra e riporta il raggio all'occhio nel soffitto. Vai verso la porta che hai appena aperto.

Scendi le scale e prendi il piccone antico nella stanza aperta. Distruggi la barricata a sinistra nel corridoio e trova un altro puzzle a lenti. Tira la leva, dirigi il raggio all'occhio sulla scatola a terra e prendi la lente. Torna nel corridoio e distruggi la barricata all'altro capo. Risali le scale, gira a sinistra e sali le scale. Trova il tuo modo sull'altro lato del balcone e aggiungi la lente al supporto della lente. Dirigi il raggio allo specchio a sinistra della statua gigante. Questo attiverà la lente sopra la statua gigante. Sali alla lente e dirigi il raggio alla piastra sul pavimento. Questo attiverà una sequenza di fuga dove verrai portato fino al piano terra. Interagisci con la piastra sul pavimento che attiva una scena, dove trovi il Contratto dell'Uomo Nero e il Pugnale Sacrificale.

CAPITOLO 4

Derceto

Dopo la cutscene ti trovi fuori dalla soffitta. Ora hai l'opzione di completare il puzzle per avanzare verso la barca a vapore o uno dei rispettivi traumi per Edward (ritorno ai Quartieri Francesi e Ponte sul Fiume Pearl) ed Emily (Foto di Guerra). Possono essere fatti in qualsiasi ordine.

Quartieri Francesi e Ponte sul Fiume Pearl - Solo Edward

Puzzle dei disegni

Apri la porta del Salotto. Questo attiverà una scena con MacCarfey. Dopo la scena ci sarà una chiave del vestibolo al primo piano per terra. Entra nel vestibolo al primo piano. Entra nella Stanza Vuota, apri la cassaforte, risolvendo il puzzle strappando la carta da parati e abbinando i numeri all'ID detective di Edward (S6 D9 S2) e prendi la moneta. Entra nel corridoio dove si attiverà un'anomalia se ti avvicini troppo alla porta del Piano Rialzato. Gira e corri via, poi apri la porta del Salone più a destra per sfuggire all'anomalia. Sblocca il condotto nella stanza di MacCarfey con la moneta e prendi un disegno. Prendi la chiave dell'ufficio di Gray dalla cassaforte nell'ufficio del maggiordomo (S9 D1 S3). Troverai un disegno, un pezzo di mappamondo e la chiave della scala a chiocciola nell'ufficio di Gray. Vai nella stanza di Grace, aggiungi i disegni e risolvi il puzzle. Il pezzo del mappamondo può essere usato sul mappamondo proprio fuori dalla sua stanza. Uscire dalla stanza di Grace ti porterà ai Quartieri Francesi.

Quartieri Francesi (trauma di Edward)

Apri la porta dell'ufficio di Edward e prendi la chiave della scrivania nell'angolo dietro la scrivania. Interagisci con il fantasma di Edward. Prendi gli indizi nel cassetto della scrivania insieme all'altro indizio situato nell'angolo della stanza. Aggiungili alla bacheca degli indizi sul muro dietro la scrivania per aprire la porta. Scendi le scale, esci dall'edificio e segui il filo rosso verso un altro fantasma di Edward. Il fantasma si trova scendendo per la strada, girando a sinistra e poi a destra in un vicolo. Interagisci con esso ed entra nell'edificio. Sali le scale e interagisci con il terzo fantasma. Entra nel buco nel muro da dove è esploso un nemico.

Esci attraverso il balcone e segui il filo rosso/strada a destra attraverso il tram ed entra nel parco nel buco della recinzione. Fatti strada fino alla fontana nel mezzo del parco e, di lato, ci sarà una macchina schiantata con un fantasma dentro. Interagisci con il fantasma per aprire un cancello dall'altro lato del parco, che porta all'Hotel St. George. Entra nell'hotel e interagisci con il fantasma di Edward alla reception. Segui il filo rosso fino all'ultimo piano (due rampe di scale) ed entra nella stanza dietro la prima porta. Prendi i tre indizi nella stanza e mettili sulla mappa sul letto. Nota le loro dimensioni diverse. Ordinali come segue, con i due indizi a sinistra che devono essere spostati di un passo a sinistra per risolvere il puzzle.

Ponte sul Fiume Pearl (trauma di Edward)

Esci dalla stanza dell'hotel e vedrai di essere arrivato al Ponte sul Fiume Pearl. Davanti a te c'è una barca, e interagendo con essa, Edward noterà che deve alzare il ponte per avanzare. Di fronte alla casa da cui sei venuto, gira a sinistra e segui il sentiero sotto il ponte e gira a destra per salire sul ponte. Qui puoi avvicinarti al centro per attivare una scena con Grace. Attraversa il ponte e sali le scale sul lato sinistro. Fatti strada nel capannone al centro del ponte. Tira la leva e noterai che il ponte è trattenuto da qualcosa. Esci dall'edificio e fatti strada intorno all'altro lato del capannone, dove ci sarà un'ascia sul lato sinistro. Colpiscile tre volte le viti sulle ringhiere del ponte con l'ascia per farle ritirare (i nemici appariranno ogni volta che un gruppo di vite viene distrutto). Il ponte si alzerà una volta che tutte le viti saranno andate. Scendi le scale all'estremità opposta del ponte (stesso lato della porta del capannone) e attraversa il sentiero a terra per trovare una scorciatoia al tuo punto di partenza del livello contrassegnato con "scendere" dipinto in giallo. Interagendo nuovamente con la barca attiverai un filmato.

Trincee - Solo Emily

Puzzle della fotocamera di Ruth

Apri la porta del Salotto. Questo attiverà una scena con MacCarfey. Dopo la scena ci sarà una chiave del vestibolo al primo piano per terra. Entra nel vestibolo al primo piano. Entra nella Stanza Vuota, apri la cassaforte (S9 D1 S8) e prendi la lampada a flash.

Per sperimentare l'anomalia del trauma di Emily (evento di cumulo di corpi) devi prima andare nell'ufficio del maggiordomo, dove la cassaforte si apre col codice S9 D1 S3. Entra quindi nell'ufficio del Dottor Gray con la chiave e prendi la chiave del cancello a chiocciola della scala. Dirigiti verso la sala d'attesa per attivare anche l'anomalia del vaporetto. Ora puoi dirigerti verso il reparto medico in fondo alla scala a chiocciola e andare all'ultima stanza a destra per attivare l'evento del cumulo di corpi. Una volta che l'Uomo Nero è scomparso, lascia il vestibolo e rientra. Cammina fino alla fine del corridoio verso il salone principale e verrai teletrasportato all'anomalia maccabea.

Entra nella stanza di Ruth e aggiungi la lampada a flash alla fotocamera per progredire verso la Foto di Guerra.

Trincee (Trauma di Emily)

Esci dal primo edificio e segui la trincea fino a raggiungere un passaggio sotto il quale passare. Nota i nemici dietro il cancello a sinistra ma gira a destra. Qui vedrai rapidamente la creatura del tumulo saltare giù dalla cima della trincea. Girati immediatamente verso l'uscita del passaggio e vedrai la creatura passare di corsa e attraversare il cancello a sinistra, uccidendo i nemici. Segui la trincea attraverso il cancello ormai rotto, finché non vedi che la trincea è bloccata da una barricata distruttibile. Due nemici ti attaccheranno dal piccolo passaggio a destra della barricata. Fai i conti con i nemici e torna indietro leggermente fino a quando non vedi una piccola baracca con un'arma da mischia all'interno, che può essere usata per distruggere la barricata. Dopo aver distrutto la barricata, segui la trincea fino a quando non raggiungi un'apertura stretta che porta a un corridoio interno in legno. Seguilo ed esci.

Segui il percorso fino a quando non vedi una trincea. La creatura del tumulo sbucherà alla fine della trincea e camminerà intorno, quindi assicurati di nasconderti nello spazio alla tua sinistra e utilizza il pulsante Triangolo per camminare in modo furtivo. Esci e fai una corsa una volta che la creatura del tumulo è passata oltre la tua posizione. Segui il percorso fino a quando sei sopra le trincee. Cammina dritto avanti e trova un passaggio a destra. Entra nel tunnel appena a sinistra accanto al tumulo. Gira a sinistra (seguendo la freccia verso la trincea). Esci dai tunnel e segui il percorso per un po' di tempo (evita il tumulo) fino a quando non arrivi a un passaggio a terra che ti porta a un altro tunnel. Entra rapidamente nel tunnel fino a quando non raggiungi un vicolo cieco dove troverai una radio. Regola la frequenza e gira la manovella per chiamare un attacco aereo. La creatura del tumulo apparirà e verrà sepolta sotto il tunnel che crolla. Striscia fuori dalle macerie e interagisci con l'esplosione congelata.

Reparto medico (Trauma di Emily)

Tornando dalla Foto di Guerra con Emily ti trovi nel Reparto Medico, nel'Obitorio. Qui trovi un piede di porco per aprire le scatole che contengono i disegni. Colloca i disegni del puzzle in modo che ricalchino il disegno che vi è sotto; fare ciò ti darà una chiave che sblocca la porta che esce dall'Obitorio. Questo ti permette di continuare ad esplorare il resto del Reparto Medico.

Derceto - RITORNO A TUTTI E DUE I PERSONAGGI

A prescindere dal personaggio che utilizzi, recati nell'Infermieria tramite la Tromba delle Scale (nel caso di Emily ci sarai già) con la chiave ottenuta nell'ufficio di Gray (nella quale entri con la chiave trovata nella cassaforte nell'Ufficio del Maggiordomo, codice S9 D1 S3.

Entra in Quarantena e prendi il fusibile. Prendi un altro fusibile sul muro in Chirurgia insieme a un pezzo di pellicola radiografica. Usa i fusibili nella scatola dei fusibili trovata nella stanza interna nel Laboratorio e Radiografia, facendo puntare tutti i perni verso il basso. Risolvi il puzzle della radiografia e ricevi un pezzo di statuetta. Attraversa il salone delle scale (attraverso l'anomalia) fino alla soffitta. Apri la scatola e aggiungi il pezzo. Risolvi il puzzle della statua per ottenere i numeri per il vaporetto. Aggiungi il talismano e i numeri (9-3-1 per Emily, 6-4-1 per Edward) alla statua e puoi saltare giù dal pavimento rotto nella soffitta per entrare nel vaporetto.

Vaporetto

Attraversa la porta a doppio vetro e fatti strada attraverso la stanza. Esci dalla stanza attraverso la porta a destra dove ti troverai all'esterno, ed entra nella stanza con le sedie rosse e i tavoli da poker. Passa oltre il grande buco nel pavimento, affronta il nemico e passa alla porta successiva per uscire all'esterno. Fatti strada fino al ponte superiore. Sali le scale oltre al buco nel pavimento (c'è un oggetto collezionabile lì sotto) e ti troverai sul lato sinistro.

Cammina lungo il lato un po' e fatti strada sul lato destro, noterai un muro distruttibile nella cabina di comando; rompilo con un'arma da mischia e prendi la scala per scendere al ponte inferiore. Passa attraverso l'apertura in basso per raggiungere il locale macchine. Qui puoi prendere una lattina di carburante vuota che ti servirà per far partire il generatore. Prendi la lattina di carburante e gira la valvola per rimuovere il vapore dalle scale. Su per le scale puoi riempire la lattina di carburante e usarla sul generatore per ottenere energia. Fai ritorno al ponte superiore e vai sul gommone sul lato di dritta. Ora puoi usare il gommone per arrivare in un'area separata del ponte inferiore.

Fatti strada attraverso la stanza e gira a sinistra. Alla tua destra puoi vedere che sei dall'altra parte della sala macchine. Spegni le valvole all'interno della stanza per poter accedere all'altra parte della stanza in cui ti trovavi prima. Sul lato destro (della "nuova" entrata) dietro il vapore soffiante c'è del carbone. Raccoglilo, torna indietro e gira a sinistra per metterlo nella caldaia. Ora puoi alimentare il motore della barca con il pannello di controllo al centro della stanza. Verrà riprodotto un filmato che ti riporterà a Derceto.

Derceto

Una volta tornato a Derceto sarai indirizzato all'Appartamento di Gray. All'interno della stanza prendi il libro falso e aggiungilo alla mensola dei libri. Attraversa la porta segreta e dirigiti nella stanza a destra. Rimuovi il tessuto dallo specchio e prendi la chiave dallo scaffale. Usa la chiave nell'armadio nella camera da letto di Gray. Il telefono nell'ufficio inizierà a squillare. Quando lo hai sollevato, il vetro dell'orologio si frantumerà in pezzi. Aggiungi il talismano alla presa sull'orologio e impostalo nella stessa posizione vista sulle marcature sul pavimento nella camera da letto di Gray. Questo ti permetterà di accedere al deserto ghiacciato attraverso l'armadio nella camera da letto di Gray.

Deserto ghiacciato

Fatti strada attraverso la nave distrutta e striscia fuori. Qui vedrai un piccolo accampamento con una pistola di segnalazione. Il tuo obiettivo è usare la pistola di segnalazione per individuare delle bandiere nella tempesta di neve. Muoviti tra le bandiere fino a quando non raggiungi delle scale che portano su una montagna con una struttura in cima. Entrando verrai attaccato dalla prima forma di Jacob. Uccidilo e muoviti all'interno del gigantesco globo dove devi inserire il pugnale sacrificale e il talismano nel pavimento a destra dell'ingresso e allineare il motivo sul pavimento (N.B.. Anche il disco esterno deve essere ruotato fino a quando la struttura inizia a ruotare). Questo ti concederà l'accesso alla lotta finale con Jacob. Interagisci con lui quando è abbattuto e indebolito per pugnalarlo con il coltello. Fallo tre volte e avvierà una cutscene.

CAPITOLO 5

Tornato a Derceto ti troverai nel Salotto. Interagisci con l'albero dopo il filmato. Dopo la cutscene, quando ti sentirai pronto per la boss battle finale cammina lungo la rampa a destra, entra nel buco nel muro e attraversa fino al tetto.

Consigli per affrontare la boss battle

La boss battle finale sarà divisa in due momenti, ecco alcuni consigli per affrontarla al meglio:

Evita i colpi del nemico (saranno contrassegnati da segni visivi sul pavimento)

Spara ai suoi bubboni simil-ulcere -> dopo averlo fatto un certo numero di volte cadrai di un piano, facendo partire la seconda parte della battaglia

Appariranno dei mostri, uccidili subito per evitare che si accumulino

Cerca di conservare il più possibile le munizioni perché non ne troverai molte

Una volta completata la boss battle ci sarà un ulteriore filmato e dopodiché avrai completato Alone in the Dark. Complimenti!