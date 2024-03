Altro che morto, il disco è ancora di moda: Baldur's Gate 3 ne avrà quattro su Xbox

L'attesa per l'edizione fisica di Baldur's Gate 3 continua a crescere, ma una recente dichiarazione da parte di Michael Douse, direttore del publishing di Larian Studios, ha gettato una curiosità abbastanza interessante per quanto concerne la copia Xbox Series X. L'edizione per console Microsoft, infatti, sarà distribuita su ben 4 dischi, una rarità nell'era moderna dei videogiochi.

Larian Studios ha fatto del proprio meglio per comprimere l'avventura in tre dischi, ma alla fine, servivano ancora 500 MB in più. Questo ha portato lo studio a optare per l'inclusione di un quarto disco anziché tagliare contenuti o richiedere ai giocatori di scaricare parti del gioco. Secondo noi una banalità, considerando che il titolo ha e avrà bisogno di ulteriori patch correttive che costringeranno comunque a connettere la piattaforma a internet.

Questa "mossa" ricorda un po' i vecchissimi videogiochi CD-ROM pubblicati su PC (ma anche su PlayStation), dove venivano richiesti anche 4-5 dischi per alcuni titoli.

Il tutto potrebbe essere visto come un ritorno alle origini, ma è anche un segno della complessità e dell'ampiezza dell'avventura che Baldur's Gate 3 offre ai giocatori. Nonostante le capacità di archiviazione dei dischi Blu-ray siano notevolmente superiori ai loro predecessori, il gioco ha richiesto comunque un'organizzazione su più dischi.

Douse ha anche annunciato che la versione deluxe su console di Baldur's Gate 3 sarà pubblicata "leggermente dopo" il lancio su PC e potrebbe essere posticipata ad aprile. Questo ritardo è dovuto alla decisione tardiva di optare per quattro dischi per l'edizione fisica, ma una volta che tutte le versioni del gioco saranno pronte, saranno spedite ai giocatori.