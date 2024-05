Ayaneo rivisita il Game Boy e sfida il dominio di Analogue

Recentemente, Ayaneo ha presentato due nuovi dispositivi che mirano a rivoluzionare il settore delle console portatili basate sull'emulazione. Uno di questi nuovi device, è una rivisitazione moderna dello storico Nintendo Game Boy DMG-01, pronto a sfidare il dominio di Analogue.

Da oramai qualche anno, difatti, chiunque cerchi un "Game Boy moderno" che permetta di usare le proprie cartucce in una console che strizza l'occhio alle tecnologie più recenti, si rivolge esclusivamente ad Analogue e al suo, perennemente introvabile, Pocket.

Ayaneo, dal canto suo, ha deciso di non lanciarsi in una riproduzione minuziosa dell'hardware del passato, optando per proporre una console dal design molto simile alla controparte di Analogue ma basata esclusivamente sull'emulazione.

Ayaneo Pocket DMG, difatti, si mostra con un design molto simile a quello di Analogue Pocket, offrendo uno schermo OLED da 419ppi e una presa USB-C per la ricarica e il trasferimento dei dati.

Sebbene al momento siano disponibili solo poche immagini e altrettanti pochi dettagli tecnici, sappiamo già che il Pocket DMG sarà supportato da un processore Qualcomm G3x Gen 2 e da un sistema di raffreddamento attivo. Lo schermo, come anticipavamo poc'anzi, è un OLED da 3.92 pollici con risoluzione di 1240x1080, mentre lo chassis sarà completamente in alluminio.

Parallelamente, Ayaneo ha presentato anche il Pocket Micro, dotato di un display IPS da 3.5 pollici, con risoluzione 960x640 e il supporto allo scaling 4x per i giochi GBA, e azionato da un chip MediaTek Helio G99.

Oltre ai dispositivi handheld, Ayaneo ha mostrato l'AG01 “Graphics Starship”, un dock eGPU dotato di processore AMD Radeon RX 7600M. Questo dock, che si collega via Oculink o USB, offre multiple uscite video (doppia DisplayPort e doppia HDMI), una serie di porte aggiuntive (Ethernet, USB-A e uno slot SD) e un comodo accesso per installare, al suo interno, un SSD M.2 2280 senza bisogno di utensili addizionali.

Indubbiamente Ayaneo ha presentato una serie di device molto interessanti per una determinata nicchia di giocatori, ma il vero punto di forza risiederà nel prezzo di vendita e nella loro disponibilità sul mercato. Analogue Pocket, attualmente, costa circa 200€ e offre la possibilità di giocare a tutti i giochi del Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance, usando le cartucce originali. Non offre emulazioni ma una riproduzione aggiornata dell'hardware originale, oltre a un software che, con qualche accorgimento lato utente, permette di leggere anche le rom.

Se Ayaneo si presenterà con un device "emulator-only" a un prezzo superiore a quello di Analogue e con una scarsa reperibilità (o con costi di importazione troppo elevati), tutta questa operazione potrebbe risolversi in una semplice occasione sprecata.