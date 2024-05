Action cam: quale acquistare in base alle esigenze?

Le action cam, o action camera, hanno rivoluzionato il mondo delle riprese video in ambienti estremi, diventando un accessorio fondamentale per sportivi, vlogger e viaggiatori. Compatte, resistenti e dotate di funzionalità avanzate, queste piccole videocamere sono progettate per accompagnarti ovunque, dalla cima di una montagna alle profondità del mare. In questo articolo, esploreremo il mondo delle action cam, analizzando quali modelli sono più adatti a specifiche esigenze e situazioni, per aiutarti a scegliere il dispositivo perfetto per immortalare ogni tuo momento speciale.

Ma nello specifico, cosa sono le action cam? In linea di massima si tratta di videocamere di piccole dimensioni, progettate per essere estremamente resistenti e versatili. Possono essere montate su diversi supporti e sono ideali per riprendere attività dinamiche in ambienti interni ed esterni. La loro capacità di resistere a condizioni estreme, come acqua, polvere e urti, le rende l'ideale per sport estremi, viaggi e avventure all'aria aperta.

Cosa bisogna considerare prima dell'acquisto?

Prima di acquistare una action cam, è importante considerare alcuni aspetti chiave:

Qualità dell'immagine: la risoluzione 4K è diventato lo standard, con possibilità di registrare a frame rate elevati per catturare movimenti fluidi. Del resto, in base alle esigenze, potreste accontentarvi di un modello Full HD o 2K e ottenere immagini nitide e scorrevoli risparmiando una bella cifra sul prezzo di acquisto. Al contrario, i modelli top di gamma vantano risoluzioni superiori al 4K che hanno senso solo per un uso professionale della videocamera, in quanto generano file più pesanti e difficili da elaborare.

Stabilizzazione dell'immagine: questa specifica è essenziale per ridurre il tremolio e migliorare la qualità delle riprese in movimento. Alcuni modelli dispongono di sistemi di stabilizzazione interni, altri hanno degli accessori simili a gimbal che migliorano la stabilità delle riprese. Il livello di stabilizzazione richiesto dipenderà principalmente dalla vostra attività principale. Se ad esempio andate in mountain bike, fate downhill e volete documentare i vostri salti sarà meglio optare per una action cam ben stabilizzata. Se invece andate in moto, ad esempio, la stabilizzazione sarà comunque importante, ma meno necessaria rispetto all'esempio precedente.

Durata della batteria: fondamentale per sessioni prolungate di registrazione, questo valore può variare ampiamente in base a diversi fattori e, spesso, in base al prezzo. Di norma si consiglia di acquistare delle batterie aggiuntive, ma se usate la action cam sporadicamente potreste accontentarvi della batteria fornita in dotazione che mediamente garantisce un buon tempo di ripresa.

Accessori e compatibilità: sarà molto importante verificare la disponibilità di supporti e accessori compatibili con l'uso che se ne intende fare. Ci sono action camera che dispongono di un gran numero di attacchi per caschi, pettorine, manubri e via dicendo. Se avete già in mente l'uso che volete fare della action cam vi consigliamo di tenere in considerazione gli accessori presenti nella confezione o, in alternativa, il prezzo d'acquisto dei singoli supporti da comprare separatamente.

Impermeabilità: alcune action cam richiedono custodie impermeabili aggiuntive, mentre altre sono subacquee di serie. Se intendete usarle per attività come il diving o i tuffi, sarà meglio che verifichiate attentamente la loro resistenza all'acqua. In questo caso vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida dedicata alle action camera subacquee.

Quanto costano le action cam e cosa cambia con il prezzo?

Fascia bassa

I modelli entry level di norma costano meno di 150€ e sono ideali per chi è nuovo nel mondo delle riprese in movimento. Offrono funzionalità essenziali e sono facili da usare, con qualità di registrazione che può variare da 720p a 1080p. Spesso, questi modelli sono dotati di un campo visivo ampio, essenziale per catturare azioni dinamiche senza necessità di puntare accuratamente la camera. Alcuni modelli entry-level offrono anche funzionalità come la registrazione in loop o la modalità time-lapse, rendendoli versatili nonostante il costo contenuto. Più di recente si trovano persino delle action cam 4K a buon mercato, quindi possiamo dire che questa categoria è piuttosto ampia.

Fascia media

Le action cam di fascia media oscillano tra i 150€ e i 250€ rappresentano un ottimo compromesso tra qualità e prezzo. Questi modelli offrono risoluzioni che possono raggiungere facilmente il 4K e includono tecnologie di stabilizzazione più avanzate, come la stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS), che aiuta a mantenere le riprese fluide anche durante movimenti rapidi o scossoni. Spesso equipaggiate con schermi LCD per una facile navigazione dei menu e anteprima delle riprese, queste camere possono anche supportare funzioni smart come il controllo vocale e la connessione diretta a smartphone tramite app dedicate.

Fascia alta

Le action cam di fascia alta superano facilmente i 300€ e sono progettate per utenti esigenti e professionisti che richiedono la massima qualità d'immagine e funzionalità avanzate. Offrono risoluzioni video fino a 5K e oltre, con supporto per HDR (High Dynamic Range) che migliora la qualità visiva in condizioni di luminosità variabile. La stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) è frequente in questa categoria, assicurando la massima fluidità di movimento. Inoltre, modelli top di gamma possono includere funzionalità come il rilevamento di scene basato sull'intelligenza artificiale, registrazione slow motion ad alta definizione e opzioni di live streaming.

Riprese a 360 gradi

Sempre nel segmento di fascia alta (sopra ai 300€) si possono trovare dei modelli di qualità elevata con funzioni al top in grado di registrare video a 360 gradi. Queste webcam, di norma, sono perfette per sport come motociclismo, scii e in generale per tutti quegli sport dove è ideale avere una visuale che mostri la prospettiva del soggetto (stile POV).

Qual è il modello giusto per lo sport che praticate?

La scelta della action cam giusta va ben oltre le specifiche e il budget disponibile. Dovrete anche valutare se il modello scelto è adatto alla tiplogia di sport o all'utilizzo specifico che volete farne. Ecco qualche suggerimento utile per aiutarvi a scegliere la action cam giusta.

Sport estremi

Gli sport estremi richiedono action cam capaci di sopportare impatti, cadute e condizioni ambientali estrene. Modelli high-end con custodie robuste e impermeabili fino a 60 metri sono ideali. La funzione di registrazione ad alta velocità è cruciale per catturare dettagli rapidi, mentre la possibilità di attivare la registrazione attraverso comandi vocali o remoti permette agli atleti di concentrarsi sull'azione senza distrazioni.

GoPro HERO11 Black : questo modello offre un'eccellente stabilizzazione dell'immagine con HyperSmooth 4.0, perfetto per azioni ad alta velocità e video fino a 5.3K a 60fps.

: questo modello offre un'eccellente stabilizzazione dell'immagine con HyperSmooth 4.0, perfetto per azioni ad alta velocità e video fino a 5.3K a 60fps. DJI Action 2: nota per la sua modularità e la resistenza, la DJI Action 2 è ideale per chi necessita di una camera compatta ma robusta, con registrazione 4K e opzioni magnetiche per un attacco rapido.

Immersioni

Le action cam utilizzate per le immersioni devono offrire una eccellente resistenza all'acqua e capacità di funzionare a profondità significative. Modelli specifici per sub possono includere modalità di colore ottimizzate per compensare la perdita di tonalità sotto l'acqua. Alcune camere offrono anche sensori di profondità, temperature e bussola integrati, utili per immersioni tecniche.

GoPro HERO10 Black : impermeabile fino a 10 metri senza custodia e fino a 60 metri con la custodia SuperSuit, questa camera offre risoluzione 5K per dettagli ultra nitidi sott'acqua.

: impermeabile fino a 10 metri senza custodia e fino a 60 metri con la custodia SuperSuit, questa camera offre risoluzione 5K per dettagli ultra nitidi sott'acqua. Paralenz Vaquita: progettata specificatamente per le immersioni, può scendere fino a 350 metri e offre correzioni di colore automatiche basate sulla profondità. Questo modello è reperibile unicamente presso i negozi specializzati e non si trova sui maggiori store online come Amazon e eBay.

Vlogging e creazione di contenuti

I vlogger e i creatori di contenuti necessitano di action cam con schermi frontali che facilitano le riprese in soggettiva e microfoni di alta qualità o supporto per microfoni esterni per migliorare l'audio. Modelli con funzioni di stabilizzazione avanzata e possibilità di integrazione con altri dispositivi di ripresa sono particolarmente apprezzati in questo settore.

Sony RX0 II : questa mini camera ha un sensore da 1 pollice ed è capace di registrare in 4K, oltre a disporre di uno schermo inclinabile, ideale per i vlog.

: questa mini camera ha un sensore da 1 pollice ed è capace di registrare in 4K, oltre a disporre di uno schermo inclinabile, ideale per i vlog. GoPro HERO9 Black: con il suo schermo frontale e le capacità di stabilizzazione avanzate, è ottima per i vlog dinamici e le riprese in movimento e costa meno dei modelli più recenti.

Viaggi e avventure

Le action cam di fascia media sono ideali per documentare viaggi e avventure meno estreme. Questi modelli sono spesso dotati di una buona autonomia di batteria, sono facili da usare e offrono modalità creative come la panoramica a 360 gradi o la hyperlapse, che aggiungono un tocco di creatività alle riprese di ogni giorno.