Quando Amazon annunciò il suo sbarco nel mondo dei videogiochi nessuno poteva immaginare come sarebbero andate le cose. C’erano grandi aspettative in merito a un colosso del genere pronto a una nuova sfida in un settore che sembra dominato da pochissimi eletti e in molti si chiedevano che tipo di contributo poteva portare il colosso del settore tech a un’industria troppo spesso criticata. A distanza di anni, pare chiaro che parte di alcuni obiettivi non potranno mai essere raggiunti in tempo breve.

Dopo la cancellazione di diversi progetti e la release di due giochi a fronte di un investimento importante, oggi è arrivata un’altra notizia poco incoraggiante. Lo studio di San Diego di Amazon Games ha infatti perso il suo studio head, ovvero John Smedley. L’uomo ha lavorato per anni al fianco di Sony Online Entertainment e oggi si prepara a imbarcarsi in una nuova sfida. Tutto normale fino a qui, se non fosse però che lo studio statunitense non ha prodotto assolutamente nulla.

Smedley è stato assunto da Amazon Games nel 2017 e in sei anni di attività ha sicuramente lavorato ad alcuni progetti, ma nessuno di essi è mai stato svelato al grande pubblico. Appare chiaro dunque che la situazione non sia delle migliori, anche se non ci è dato sapere se all’interno dello studio ci siano stati dei problemi. La sensazione, però, è che prima di vedere un vero gioco prodotto dal colosso del settore tech ci vorrà ancora un bel po’ di tempo.

Oltre ai videogiochi, Amazon si è lanciata anche nella creazione di un tool proprietario, chiamato Lumberyard e nel campo dello streaming, con Luna. Tutte attività essenziali per poter permettere alla società di diversificare i suoi investimenti, anche se lo sviluppo degli stessi sembra navigare in acque non ottime. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

