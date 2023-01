Amazon Prime Gaming sta diventando rapidamente un servizio utilissimo per tutti coloro che sono abbonati a Prime, dato che consente l’accesso a un catalogo di titoli per PC in costanze evoluzione. Ebbene, sono stati da poco annunciati i titoli che diventeranno disponibili per gli utenti nel corso del mese di febbraio.

La lineup è la seguente:

2 febbraio: The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition

Tra i titoli quello che spicca maggiormente è senza dubbio The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition, un RPG open-world dove potrete immergervi in un’avventura nelle lande di Morrowind, sfruttando tutti i contenuti provenienti dalle espansioni Bloodmoon e Tribunal. Il vostro obiettivo? Trovare la fonde della malvagità che sta dilagando nel mondo.

Nei titoli meno conosciuti, ma comunque degni di nota troviamo Onsen Master, un managment sim in cui dovrete gestire una struttura termale, generando ingredienti che vadano incontro ai gusti degli esigenti clienti residenti nell’isola di Izajima; Divine Knockout, un brawler in cui potrete divertirvi a lottare con gli amici in lotte in terza persona e Tunche, un action game disegnato interamente a mano dove dovrete scegliere tra 5 personaggi unici con l’obiettivo di ripristinare la pace nella foresta Amazzonica.

Insomma, ogni venerdì di febbraio avrete a disposizione nuovi titoli da provare in modo completamente gratuito, molti dei quali giocabili in compagnia degli amici per delle serate di divertimento puro. È quindi l’occasione perfetta per scoprire opere nuove, magari un po’ di nicchia, nell’attesa che vengano annunciati quelli in uscita a marzo.

Quali tra i titoli in uscita a febbraio sull’Amazon Prime Gaming vi ispirano maggiormente e quali conoscevate già? Fatecelo sapere nei commenti!