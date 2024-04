Fallout 76: ecco come riscattarlo gratis con Amazon Prime Gaming

Hai appena finito di guardare la nuova serie di Fallout su Prime Video o semplicemente vedendo tutti che ne parlano ti è venuta voglia di giocare ai titoli più iconici della saga? In tal caso abbiamo una bella notizia per te: il più recente gioco della serie, l'always-online Fallout 76, è attualmente disponibile gratuitamente su Xbox e PC grazie ad Amazon Prime Gaming, per cui se siete abbonati potete riscattarlo fino al 15 maggio!

Fallout 76, come riscattarlo con Amazon Prime Gaming?

Ecco come riscattare Fallout 76 gratis con Amazon Prime Gaming:

Vai su https://gaming.amazon.com/home nel tuo browser. Accedi con il tuo account Amazon. Clicca su "Richiedi" sotto la versione di Fallout 76 che desideri aggiungere al tuo account.

Da qui, riceverai un codice del Microsoft Store per la versione di Fallout 76 per Xbox o PC. Puoi quindi copiare questo codice e utilizzare l'app Microsoft Store o l'app Xbox su Windows per riscattarlo. Oppure puoi inserirlo manualmente sulla tua console Xbox, ma il primo metodo è sicuramente più conveniente!

Ovviamente, per poter riscattare Fallout 76 (così come gli altri giochi inclusi nel catalogo Amazon Prime Gaming) dovrai essere cliente Amazon Prime. Nel caso già non lo fossi, dunque, rappresenta il momento ideale per farlo, in quanto potrete godere di un periodo di prova gratuito di 30 giorni.

Durante questo arco di tempo avrete accesso non solo a Prime Video, ma anche a tutti gli altri vantaggi dell'abbonamento, tra cui la consegna rapida e gratuita di tutti gli ordini Amazon, l'accesso a piattaforme come Amazon Music, Amazon Luna Gaming e Amazon Prime Reading. Al termine della prova, potrai decidere se tenere il servizio per soli 4,99€ al mese o se annullarlo senza spese aggiuntive!

Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni