AMD: la tecnologia Radeon al servizio di Gears 5

AMD e The Coalition ci parlano della loro collaborazione per proporre Gears 5 alla massima qualità possibile. Ecco tutti i dettagli.

Gears 5 è sempre più vicino: il 10 settembre 2019 avremo modo di giocare con la nuova fatica di The Coalition. Come sappiamo, inoltre, lo sparatutto sarà disponibile su Xbox One ma anche su PC (sia via Steam che via Windows 10 Store). Dopo aver svelato quali sono i requisiti minimi, raccomandati ed ideali per Gears 5, gli sviluppatori ci informano anche di aver collaborato a stretto contatto con AMD per garantire ai giocatori un’opera dall’altissima qualità visiva.

Gears 5 è ottimizzato per le DX 12 e per le schede grafiche Radeon, incluse quelle basate sulla nuova architettura RDNA, per offrire immagini mozzafiato e prestazioni sorprendenti grazie alle nuove caratteristiche dell’architettura Navi, tra cui:

Asynchronous Compute – Consente alle GPU Radeon di eseguire più operazioni contemporaneamente. Questa capacità di multithreading delle GPU consente una distribuzione efficiente del carico di lavoro, dalla grafica agli effetti visivi, con un conseguente aumento del framerate.

– Consente alle GPU Radeon di eseguire più operazioni contemporaneamente. Questa capacità di multithreading delle GPU consente una distribuzione efficiente del carico di lavoro, dalla grafica agli effetti visivi, con un conseguente aumento del framerate. Multithreaded Command Buffering – Assicura un traffico più veloce dal processore AMD Ryzen alla scheda grafica AMD Radeon, per prestazioni più elevate, grafica migliore e una latenza ridotta.

– Assicura un traffico più veloce dal processore AMD Ryzen alla scheda grafica AMD Radeon, per prestazioni più elevate, grafica migliore e una latenza ridotta. AMD FidelityFX (prossimamente) – In un aggiornamento successivo al lancio, Gears 5aggiungerà il supporto per AMD FidelityFX, offrendo un miglioramento significativo della nitidezza dell’immagine per percepire i dettagli nelle aree a basso contrasto. Fornisce un considerevole miglioramento della chiarezza dell’immagine, contrastando l’attenuazione causata da altri effetti.

Con le schede grafiche Radeon, i giocatori di Gears 5 possono anche sfruttare la tecnologia Radeon FreeSync, la più popolare tecnologia di visualizzazione della sincronizzazione adattiva con oltre 750 monitor testati e certificati per restituire un gameplay fluido, uniforme e realistico. Inoltre, per un periodo di tempo limitato, i giocatori che acquistano i processori AMD Ryzen e le schede grafiche Radeon riceveranno 3 mesi di accesso gratuito a Xbox Game Pass per PC.

Secondo Mike Rayner, direttore tecnico di The Coalition: “AMD e The Coalition hanno un forte rapporto, che risale a Gears of War 4. Continuiamo a incorporare nuove tecnologie per poter migliorare le prestazioni del gioco. Abbiamo implementato quasi tutti i nostri shader di post-elaborazione di Async Compute in Gears 5, il che significa un framerate migliorato rispetto ai nostri titoli precedenti, oltre a più spazio per offrire una qualità grafica ancora maggiore. Gli ingegneri di AMD hanno lavorato con noi per ottimizzare il tutto, dalla CPU alla GPU, e siamo davvero ansiosi di mettere nelle mani dei fan il risultato della nostra collaborazione”.