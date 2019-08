Gears 5: ecco i requisiti PC, Xbox Live richiesto anche su Steam

Gears 5, oltre che su Xbox One, arriverà anche su PC: ecco a voi i requisiti minimi, raccomandati e ideali del gioco di The Coalition e Microsoft.

Nel primo giorno di Gamescom 2019 abbiamo avuto modo di scoprire tante novità legate a Gears 5, il nuovo sparatutto in terza persona di The Coalition. Abbiamo scoperto nuovi dettagli sulla modalità Orda, sia nei trailer ufficiali, sia grazie alla nostra prova che trovate a questo indirizzo. Inoltre, durante l’Opening Night Live c’è stato modo di vedere un nuovo trailer dedicato alla campagna. Ora, invece, abbiamo modo di scoprire quali sono i requisiti PC del gioco.

Ecco a voi i requisiti minimi di Gears 5:

Sistema Operativo: Windows 10 con l’update di maggio 2019

CPU: Intel i3 Skylake, AMD FX-6000 series

GPU: Geforce GTX 760 o GTX 1050. Radeon R9 280 o RX 560

VRAM: 2GB

RAM: 8GB

HDD: 80GB di spazio libero

I requisiti raccomandati, invece, sono:

Sistema Operativo: Windows 10 con l’update di maggio 2019

CPU: Intel i5 Skylake o AMD Ryzen 3

GPU: Geforce GTX 970 o GTX 1660 Ti. Radeon RX 570 o RX 5700

VRAM: 4GB

RAM: 8GB

HDD: 80GB di spazio libero

Infine sono stati indicati i requisiti ideali per Gears 5:

Sistema Operativo: Windows 10 con l’update di maggio 2019

CPU: Intel i7 Skylake o AMD Ryzen 7

GPU: Geforce RTX 2080 o AMD Radeon 7

VRAM: 8GB

RAM: 16GB

HDD: SSD + 100GB di spazio libero

Oltre a tutto questo è anche stato svelato che per giocare a Gears 5 su Steam sarà comunque necessario utilizzare il proprio account Xbox Live. Diteci, cosa ne pensate di questi requisiti? Vi ricordiamo che Gears 5 sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2019 su PC (via Windows Store e Steam) e Xbox One.