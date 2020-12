Among Us: ufficiale, è diventato il gioco più popolare di sempre

Among Us, titolo sviluppato da Innersloth e distribuiti due anni fa, è diventato popolare solo negli ultimi mesi. Il gioco, che prevede l’uso di simpatici Avatar personalizzabili alla scoperta di impostori nel gruppo, lo ha portato in vetta ai videogames più giocati del 2020, vista la sua componente estremamente semplice e divertente, la quale riesce ad intrattenere tutt’ora un grande numero di persone, specialmente sulla nota piattaforma viola di streaming. Grazie a Twitch infatti, Among Us è divenuto un vero e proprio fenomeno, tanto che, secondo alcune analisi, è diventato ufficialmente il gioco più popolare di sempre.

Secondo diversi studi infatti il titolo di Innersloth è riuscito ad essere giocato da circa 500 milioni di utenti nel mese di novembre, un dato veramente assurdo se pensiamo alla tipologia di gioco. Among Us, insomma, nella sua semplicità è riuscito (e riesce ancora) a far divertire migliaia e migliaia di videogiocatori. Nonostante tutto questo, il team di sviluppo non è riuscita a guadagnare cifre incredibili in quanto il gioco non spinge alla monetizzazione attraverso, ad esempio, lootbox o altro.

La versione PC, che ad oggi risulta quella più sfruttata, rappresenta tutt’ora quella con più entrate da agosto a novembre (circa il 64%). Among Us inoltre è stato lanciato gratuitamente anche sui dispositivi mobile, nel 2018 per poi essere lanciato su PC al prezzo di 3,99€ lo stesso anno. La popolarità, come vi abbiamo scritto precedentemente, è spiccata solo durante l’estate del 2020 grazie ai migliaia di content creator che hanno (ri)scoperto il titolo definendolo con il tempo una vera e propria perla videoludica. Recentemente è stato rilasciato anche su Nintendo Switch, e siamo certi che anche sulla console ibrida riuscirà a dare il meglio di sé.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi aspettavate questo successo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardante l’opera targata Innersloth.