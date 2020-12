Among Us su Switch, disponibile da adesso

Con l’Indie World appena concluso, finalmente Nintendo ha rilasciato nuove informazioni riguardo uno degli Indie più attesi degli ultimi anni. Hollow Knight Silksong e invece no! Perché si tratta di Among US impostori! Il titolo ovviamente ha una portata impressionante negli ultimi tempi e si è fatto spazio anche durante i Game Awards della scorsa settimana andando a vincere anche ben due prime. Ovviamente in tantissimi sicuramente stavate attendendo notizie sul titolo da noi citato prima, ma è normale avere notizie a spizzichi e bocconi anche in questo modo.

Among Us è comunque un ottimo prodotto che giocato su Switch potrebbe davvero fare un passo importante e riuscire a guadagnare ancora più pubblico rispetto ad ora. Certo è difficile ancora non trovare qualcuno interessato al titolo che non ci abbia giocato, ma è anche vero che la console Nintendo negli ultimi anni si sta rivelando davvero una macchina pensata ad hoc per poter giocare a tantissimi titoli Indie, riuscendo a far scoprire delle piccole perle anche al pubblico di massa.

La “Indie Machine” perfetta da poter portare sempre con voi e che vi permette di poter giocare in tutta tranquillità e mobilità una vastissima quantità di titoli. Cogliamo inoltre l’occasione quindi per dirvi anche che una nuova mappa sta arrivando sul titolo e che sicuramente dato il clamore e l’hype generato dal titolo sarà sicuramente supportato ancora per tanto tempo! Non avete quindi altre scuse e vi consigliamo vivamente di andare a recuperare la vostra Switch, correre nell’e-shop e scaricare Among Us.

Giocherete con i vostri amici, calandovi nei panni di veri e propri investigatori cercando di capire chi è l’assassino. È forse per questo motivo che questo titolo, per quanto per alcuni possa risultare “strambo” è riuscito a crearsi una community molto eterogenea che va dal casual gamer a quello più incallito che ogni tanto ha voglia di evadere anche dai titoli più impegnati!