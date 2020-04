Animal Crossing: Disegna i tuoi animaletti!

Ognuno di noi, diciamocelo, ha il suo design preferito, o sfavorito perché no, degli abitanti del villaggio in Animal Crossing: New Horizons – e perché voi lo sappiate, con vostro benestare o meno, gli struzzo sono le migliori a mani basse – ma cosa ne direste, se a nostra volta vi dicessimo che è possibile creare l’intero set degli animali personalizzato che vivrà con voi all’interno del mondo di gioco made in Nintendo? Ebbene si, da oggi, grazie a questo tool online creato dai fan, puoi.

Creato di Ipzy, il tool vi permette di scegliere tra tutti i tipi di forme del viso, orecchie, bocche, nasi, occhi, arti, vestiti per il vostro compagno di vita. Per non parlare poi della personalizzazione dei colori che vi farà creare il vostro capolavoro di animaletto esattamente come lo desiderate. abbiamo anche noi fatto una piccola prova, creando il design che vedete qui sotto. Siamo anche sicuri che saprete fare di meglio. Se volete provare anche voi, vi farà piacere sapere che in sottofondo scorreranno le musiche di Animal Crossing mentre create i design; userete poi una interfaccia davvero semplice con una ottima lista di istruzioni. Fateci sapere come avete settato i vostri animaletti nei commenti qui sotto!

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons è un videogioco di simulazione di vita sviluppato e pubblicato da Nintendo per la console Nintendo Switch, uscito in tutto il mondo il 20 marzo 2020. È il quinto titolo della serie principale di Animal Crossing. Proprio come nei precedenti capitoli il gioco vi permetterà di simulare una vita cono struttura non lineare, giocata in tempo reale. Il gioco consente al giocatore di personalizzare l’aspetto del proprio personaggio e tutte le acconciature e caratteristiche facciali saranno disponibili per entrambi i sessi. I giocatori inoltre saranno in grado di selezionare il colore della pelle del proprio personaggio, funzione introdotta per la prima volta nello spin-off del 2015 Animal Crossing: Happy Home Designer. Inoltre, il meteo nel gioco si adatta alle stagioni degli emisferi boreale e australe in base all’ubicazione reale del giocatore.

E voi ci state giocando? Fateci sapere nei commenti se vi state divertendo con la vostra Nintendo Switch!