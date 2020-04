Animal Crossing New Horizons, vendita vietata in Cina per motivi di protesta politica?

Ad oggi, la vendita delle copie importate di Animal Crossing New Horizons sembra essere stata totalmente vietata in Cina. Più precisamente, Taobao, la piattaforma di e-commerce di Alibaba, avrebbe infatti trasmesso ai venditori l’ordine di interrompere l’importazione del gioco. Come se non bastasse, la severa restrizione di questo divieto non includerebbe solamente il gioco stesso, ma anche qualsiasi merce correlata al franchising.

Al momento, non ci sono state dichiarazioni ufficiali che giustifichino l’entrata in vigore di tale proibizione. Tuttavia, sono in molti a pensare che, probabilmente, il motivo dietro tutto ciò sia legato alla possibilità di utilizzare il gioco per condividere online messaggi e slogan politici come forma di protesta – condotta fortemente disapprovata dal governo cinese.

3/ After outbreak of coronavirus, it was difficult to organize physical gatherings. "We set up online assembly, but livestream is still a bit…boring. With a new game out, we can have virtual protests and we just have to use our creativity to make a new kind of protest tool." pic.twitter.com/lAx8fg3w25 — Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) April 2, 2020

In effetti, Animal crossing New Horizons è stato utilizzato da alcuni attivisti di Hong Kong per creare delle vere e proprie forme di protesta virtuali, visualizzabili dai giocatori di tutto il mondo. Joshua Wong, uno dei più famosi attivisti democratici di Hong Kong, per esempio, ha condiviso su Twitter degli screenshot delle sue sessioni di gioco, utilizzati come un nuovo strumento di ribellione virtuale. Potete osservarne un paio comodamente qui sopra. A tal proposito, come scrive Wong: “Dopo lo scoppio del coronavirus, era difficile organizzare incontri fisici. Perciò, abbiamo creato un comizio online”.

Attualmente, i videogiocatori locali riescono a giocare ugualmente ad Animal Crossing New Horizons, ma si stanno avvalendo di copie importate del gioco, che includono opzioni in lingua cinese. Tuttavia, nel caso in cui sarà disponibile una versione localizzata del gioco, il loro timore è che saranno introdotte delle restrizioni sulla libertà creativa nei confronti dei suoi consumatori, facendo in modo che alcune funzionalità siano disabilitate, per evitare che Animal Crossing New Horizons diventi uno strumento di protesta virtuale.