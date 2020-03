Animal Crossing New Horizons batte anche Pokémon Spada e Scudo in Giappone

Animal Crossing New Horizons ha già fatto segnare dei numeri da capogiro nell’arco di una sola settimana dal rilascio. Stando ai numeri riportati negli scorsi giorni dalla redazione di Famitsu, l’ultimo capitolo del brand di Animal Crossing ha venduto 1.88 milioni di copie fisiche solamente in Giappone, senza contare tutte le versioni digitali. La nuova esclusiva per Nintendo Switch ha anche segnato un debutto migliore rispetto a Pokémon Spada e Scudo.

I titoli di ottava generazione Pokémon avevano fatto segnare il miglior lancio per Nintendo Switch fino a questo momento, con oltre 1,36 milioni di copie vendute in terra nipponica. Animal Crossing New Horizons è riuscito a battere tale record grazie agli appassionati storici e anche grazie ai neofiti incuriositi dal nuovo capitolo per la console ibrida di Nintendo.

Oltre ad aver battuto il record di debutto segnato da Pokémon Spada e Scudo, Animal Crossing New Horizons ha distrutto ogni esordio dei capitoli precedenti del proprio franchise. Il titolo ha venduto in Giappone più del doppio di Animal Crossing New Leaf ha uscito nel 2012 su Nintendo 3DS.

Nel frattempo, Nintendo Switch ha venduto 392.576 unità durante la settimana che va dal 16 al 22 marzo, portando le vendite totali della console a 12,8 milioni di unità in Giappone. Cosa ne pensate del debutto di Animal Crossing New Horizons in terra nipponica? Come stanno andando le vostre avventure nel pacchetto isola deserta della Nook Inc.? Fateci sapere nella sezione dedicata ai commenti.